Un pied de nez à la grossophobie. Dans la troisième saison de La Chronique des Bridgerton, c’est l’actrice Nicola Coughlan qui crève l’écran, son personnage Penelope Featherington devenant le principal et vivant sa propre histoire d’amour.

Si être nue à l’écran peut être une épreuve pour les actrices, cela a été un acte « émancipateur » pour Nicola Coughlan, qui a du tourner des scènes de sexe. « C’était le plus gros “fuck you” à tous les commentaires sur mon corps », a-t-elle expliqué au magazine Stylist.

Car depuis le début de sa carrière, l’actrice reçoit de nombreux commentaires de la part d’internautes sur son corps et sur son poids. Alors pour préparer les scènes de scènes tournées dans La Chronique des Bridgerton, elle a collaboré avec la coordinatrice d’intimité de la série, Lizzy Talbot.

« J’ai demandé spécifiquement à ce que certaines répliques et certains moments soient inclus. Il y a cette scène où je suis très nue devant la caméra, et c’était mon idée, mon choix. C’était le plus gros “fuck you” à tous les commentaires sur mon corps ; c’était extrêmement émancipateur. Je me sentais belle dans ce moment, et je me suis dit : “Quand j’aurais 80 ans, je veux revoir ça et me souvenir à quel point j’étais sexy !”. »

