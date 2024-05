Le 6 meilleures pizzerias d’Europe se trouvent à Paris, selon les Pizzas Awards 2024

À l’occasion des « Pizzas Awards 2024 », le journal lifestyle « Time Out Worldwide » a répertorié les cinquante meilleures pizzerias d’Europe. Et parmi elles, six sont situées en région parisienne

Qui a dit que les meilleures pizzas se trouvaient forcément en Italie ? Selon l’édition internationale du journal lifestyle Time Out, elles ne font pas forcément partie des meilleures pizzerias d’Europe. À l’occasion des « Pizzas Awards 2024 », le média a répertorié les 50 meilleurs restaurants spécialisés à travers le continent.

Le trio de tête du classement Time Out est assez éclectique. La meilleure pizzeria d’Europe se situe donc à Londres, et serait la Napoli On The Road. Elle est suivie par la Sartoria Panatier à Barcelone, ainsi que par la Via Toledo Enopizzeria à Vienne.

Six pizzerias situées en région parisienne

Mais cocorico, six des meilleures pizzerias d’Europe se situent en région parisienne, soit plus d’une sur dix.

Ainsi, la meilleure pizzeria de France serait IMperfetto, située à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, puisqu’elle figure à la très belle 7e place du classement. Celle-ci est gérée par Tonino Cogliano, chef pizzaiolo, champion du monde 2015 de la pizza napolitaine à Las Vegas.

Pour de nouveau retrouver un bout de la France dans ce classement, il faut descendre ensuite à la 21e place, avec le restaurant Guillaume Grasso, dans le 15e arrondissement de Paris. À la 31e place, on retrouve La Manifattura, située dans le quartier Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris.

À la 40e place, figure Dalmata, dans le centre de Paris, située dans le 2e arrondissement, et enfin, en 47e position, se situe Iovine’s, qui a trois établissements à Paris, un à proximité du Louvre, un autre près de l’Opéra de Paris, et un dernier vers la place de la Bastille. Vous savez désormais où réserver.

