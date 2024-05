5 réflexes à adopter pour faire de bonnes affaires en brocante

Dénicher des pépites en brocante, n’est pas une science exacte. Mais il existe quelques bons réflexes à adopter pour maximiser ses chances. Florilège.

Les rayons doux du soleil nous chatouillent le museau, le pollen vole dans l’air et les brocantes fleurissent à tous les coins de rue. Voici venue la saison de la chine, ou l’heure de dénicher des perles vintage, de la vaisselle ancienne, du linge de maison rétro et des bibelots rouillés qui vous rappellent l’enfance (ou celle de nos grands-parents d’ailleurs). Le tout au meilleur prix bien sûr… à condition d’avoir les bons tuyaux !

Éviter les brocantes où il n’y a que des professionnels qui vendent

Il n’y a pas de secret : les vide-greniers de particuliers sont souvent le ticket pour des trouvailles précieuses à tout petit prix. Car comme le dit l’adage, « le malheur des uns fait le bonheur des autres »… Et souvent les gens ne savent pas ce qu’ils vendent, ce qui est tout à votre avantage. Vous pourriez, par la même occasion, vous retrouver en possession d’un trésor, à revendre à prix d’or lors d’un épisode d’Affaire conclue (oui, à activité de grand-mère, références de grand-mère).

Se lever tôt

Cette astuce est peut-être la plus évidente, appliquée religieusement par les brocanteuses expertes. Le monde appartient à celleux qui se lèvent tôt, les pépites de vide-greniers aussi.

Ne pas hésiter trop longtemps

Voici l’erreur de débutant•e à ne surtout pas commettre. D’autant plus si le stand où vous hésitez est celui d’un professionnel qui sait bien que sa chaise scandinave trouvera forcément preneur•euse. On évite à tout prix de « faire un tour et repasser plus tard ». Une fois sur deux, ce « plus tard » n’existera ni pour vous, ni pour ce fauteuil sur lequel vous aviez pourtant jeté votre dévolu. Si coup de cœur il y a, on n’hésite pas.

Être méthodique

Les brocantes sont riches en information. Il peut y avoir beaucoup de monde et beaucoup d’objets. Alors, on définit un ordre de marche (recherche précise ou improvisation ?), un sens de parcours (trottoir de gauche puis trottoir de droite ?), et on prévoit du cash en amont pour éviter d’aller tirer à la machine et voir le guéridon de nos rêves nous passer sous le nez entre temps.

Viser les vide-greniers permanents

Les meilleures affaires sont parfois celles que l’on fait dans les vide-greniers permanents. Vous connaissez le principe ? Des particuliers y louent des mètres de stand où sont exposées leurs objets pour une période de temps définie. On y trouve de tout, et à tout petit prix !

