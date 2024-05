Bon plan voyage : 50 000 billets de train à prix cassé, on y va ?

Les ponts de mai sont terminés, mais ce n’est pas une raison pour ne pas partir en week end express. Et bonne nouvelle, le réseau Ouigo Train propose une super offre. Rendez-vous le 21 mai.

Le mois de mai s’achève et avec lui ses longs ponts où on pu voyager et se reposer en profitant du beau temps (enfin pas toujours). Bonne nouvelle, si vous êtes nostalgique des ponts, vous allez pouvoir vite repartir sans vider votre compte en banque. Parce qu’on va pas se mentir, le train, c’est cher, très cher. À l’occasion de ses 2 ans d’existence, le réseau Ouigo Train Classique, qui dessert 20 destinations nationales, lance une offre flash ce mardi 21 mai. Et c’est très intéressant.

50 000 billets de train à 5 euros

Les voyageurs pourront bénéficier de 50 000 billets de train à partir de 5 euros. Vous pourrez retrouver cette promotion sur le site et l’application Ouigo, dès ce mardi 21. Une vente « surprise » qui célèbre les 2 années d’existence de son service. Pour rappel : Ouigo Train Classique ce sont des trains Corail réhabilités aux couleurs OUIGO, qui vous font voyager à prix mini-mini : entre 10 et 49€ ! Et pour les enfants, c’est 5€. Les gares desservies par OUIGO Train Classique ont pour terminus Rennes et Nantes pour la route Ouest et Lyon pour la route Sud-Est.

