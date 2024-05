Voici le film au meilleur démarrage de l’année, et ce n’est pas forcément celui auquel on pense

Le mois de mai et ces jours fériés a profité à un film qui n’était pas forcément annoncé comme un carton au box-office. Zoom sur une comédie française portée par des acteurs non professionnels en situation de handicap mental.

Le mercredi 1er mai, les spectateur·ice·s se sont rué·e·s au cinéma, pour voir un film en particulier. Avec sa comédie familiale sur le handicap, Artus a détrôné les plus gros blockbusters au box-office. Ainsi, ce n’est pas Dune 2, Civil War ou Fall Guy, la comédie d’action avec Ryan Gosling, qui a rameuté le plus de monde au cinéma mais bien Un p’tit truc en plus, le premier film de l’humoriste français.

Un p’tit truc en plus, de quoi ça parle ?

Le film met en scène un père et son fils (Clovis Cornillac et Artus) qui, après un cambriolage raté, se réfugient dans une colonie de vacances où résident de jeunes adultes handicapés et leurs éducateurs. Pour échapper à la police, ils se font eux-mêmes passer pour un pensionnaire et son éducateur. Leur imposture va les plonger dans un univers qui les changera à jamais.

Un p’tit truc en plus

Le film est porté par 11 acteurs non professionnels en situations de handicap mental. Dans les colonnes de France Info, le producteur du film Pierre Forette a expliqué qu’Artus avait écrit la fin du scénario après le casting « pour adapter le scénario aux comédiens qu’il avait trouvés ». « Un des secrets du film, c’est qu’on rit avec eux et pas à leurs dépens », précise-t-il.

Un score historique

Il n’aura fallu que 3 jours pour qu’Un p’tit truc en plus atteigne le score de 500 000 entrées. Selon les informations collectées par CBO Box-Office et confirmées par l’AFP, le film aurait enregistré 279 635 entrées dès le premier jour de sa sortie en salle. Ainsi, Un p’tit truc en plus se place directement dans le haut du panier des comédies françaises ayant cartonné au box-office, dépassant le score réalisé par le démarrage d’Intouchables en 2011 ou de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? en 2014.

