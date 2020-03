Cauet clashe Angèle, et ça me FATIGUE

Vendredi 20 mars, en direct de son émission C’Cauet diffusée sur NRJ, Cauet est revenu sur le projet #NRJBigAction mis en place pour soutenir le personnel hospitalier.

Au cours de l’émission, l’animateur a affirmé qu’Angèle avait été la seule artiste sollicitée qui avait refusé de se mobiliser.

Cauet attaque Angèle en plein live NRJ

Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui c'est 🤦😓 #CCauetSurNRJ #CoronavirusJour4 pic.twitter.com/zxmTn4Rns1 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) March 20, 2020

Si l’animateur déclare qu’il « ne veut pas de polémique », celui-ci n’hésite à teaser son équipe sur le caractère égoïste dont Angèle aurait fait preuve selon lui, avant de balancer son nom.

Lorsqu’une autre animatrice, hallucinée par cette déclaration, lui demande l’explication, Cauet répond, le sourire aux lèvres :

« Elle a des raisons personnelles, elle s’en fout, elle est pas touchée par le truc, elle est touchée par pas grand-chose, je sais pas ce qui la touche… »

Cette séquence a été postée par Cauet lui-même sur les réseaux sociaux et largement partagée ce week-end, jusqu’à remonter, sans surprise, aux oreilles de la principale concernée.

Angèle recadre sévèrement Cauet

C’est sur Instagram (puis Twitter) qu’Angèle a pris la parole.

Dans une story, elle s’adresse directement à l’animateur de radio et revient sur ses propos.

Son message, que je trouve calme et respectueux, explique la raison de son refus : la chanteuse est confinée en dehors de son appartement et règle de confinement oblige, elle n’a pas accès à son appartement.

La chanteuse explique également que, même si elle ne participe pas au projet NRJ, elle se mobilise différemment pour soutenir le personnel soignant, et rappelle à l’animateur que ce n’est pas parce qu’elle lui a dit non qu’elle ne se sent pas concernée.

Roméo Elvis défend Angèle face à Cauet

Dans la même journée, Roméo Elvis, le frère de la chanteuse s’en est mêlé à son tour.

Si sa petite sœur a su restée diplomate, le rappeur belge n’a pas hésité à tacler Cauet sans mâcher ses mots.

« Je te le dis ouvertement Cauet, t’es une merde. Tu t’en prends à ma sœur à n’importe quelle occasion parce qu’elle refuse de jouer le jeu de ton émission et tu peux pas t’empêcher de la tacler parce que tu ne supportes pas l’idée que des gens n’aient pas envie de participer à tes concepts. »

Zeb Romeo Elvis il a pris le démon de Cauet mdr apparemment ça a mal parlé d’Angele pic.twitter.com/YBmZqYwqsf — Yanou 🦧 (@Yanou_Mnt) March 21, 2020

Bref, un clash qui a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux puisque de nombreux internautes s’en sont mêlés.

Pourquoi le clash Cauet/Angèle me soûle

Étant abonnée à Angèle et Roméo Elvis sur Instagram, j’ai pu suivre le clash en direct. Et je dois avouer que toute cette histoire m’a particulièrement gonflée.

Je trouve ça ridicule de la part de Cauet de placer Angèle en grande méchante égoïste et insensible pour faire le buzz.

Car avec la légende de la séquence qu’il a lui-même relayée sur les réseaux sociaux…

« Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui »

…Je pense que l’idée était clairement de faire cliquer.

Je suis clairement soûlée par ces personnalités qui veulent jouer au jeu du « regarde, j’en fais plus que toi, donc je suis mieux que toi ».

Au vu de la période difficile que nous sommes en train de traverser, je pense qu’il y a de meilleures façons de dépenser son énergie et d’utiliser sa notoriété.

Je pense également que le but n’est pas de faire, ni de dire, ni de soutenir quoi que ce soit dans l’optique de gratter de la fame sur les réseaux sociaux.

Angèle ne participera pas à l’action NRJ mais elle participe à son échelle en via l’action et les dons auprès du personnel hospitalier. Et c’est ça qui compte vraiment.

Les actions pour faire face à la pandémie de chacun sont importantes et ce, qu’elles soient visibles ou non.

Et je trouverai ça mieux de mettre en lumière les actions solidaires que de prendre du temps pour diaboliser ceux qui n’en font « pas assez » !

À lire aussi : Lettre d’amour et de soutien au personnel soignant