Ces initiatives solidaires face au coronavirus redonnent foi en l’humanité

Les humains sont plein de ressources.

Si on a cette fâcheuse tendance à partager ce qui nous indigne sur les réseaux sociaux, les périodes de crise nous rappellent également à quel point nous sommes aussi capables de faire preuve d’entraide et de solidarité.

Depuis plusieurs jours, des personnes comme toi et moi ou des entreprises se mobilisent pour filer des coups de main là où elles peuvent.

Ça a commencé avec des petits mots dans les parties communes et ça finit en coloriages pour enfants.

Internet déborde d’ingéniosité et (parfois) de bienveillance !

Certaines personnes proposent à leurs voisins ou voisines les plus fragiles des services pour les aider alors que leurs soutiens habituelles ne sont peut-être pas disponibles : courses, configuration d’un Skype avec la famille, coup de main sur le ménage…

Ça ne demande pas forcément beaucoup de temps et d’énergie mais ça peut faire la différence pour une personne isolée, si bien entendu les consignes sanitaires de distanciation sont bien respectées !

Autre petit geste qui n’a l’air de rien : alors que 17% des Françaises et Français subissent la fracture numérique, certains ont décidé d’imprimer en masse des attestations de sortie et de les laisser à disposition dans des espaces communs.

Si tu as une imprimante, c’est un geste simple !

Le site enpremiereligne.fr met en relation des soignants avec des volontaires qui peuvent leur apporter une aide ponctuelle pour garder leurs enfants ou faire des courses.

Et côté occupations manuelles, Sandrine, l’illustratrice salée de Garage Deloffre, a mis à disposition des coloriages à imprimer et à faire chez soi. Parfait pour occuper ta petite sœur ! Clique sur le tweet ci-dessous pour ouvrir les modèles :

Boulet a aussi rendu disponible un jeu de dessin qui a déjà rencontré un franc succès :

Et les entreprises ne sont pas en reste !

Si quelques-unes ont annoncé des mesures exceptionnelles pour nous changer les idées (comme Canal+ qui passe en clair pour tout le monde), d’autres mettent à contribution leur matériel pour soulager les hôpitaux.

En France, le groupe LVMH va mettre à contribution ses chaines de fabrication pour produire et faire don de gels hydroalcooliques aux hôpitaux.

En Italie, une start-up d’impression 3D a ainsi mis à disposition son équipement pour créer les valves nécessaires à la ventilation des respirateurs artificiels.

Depuis, les propositions de fabrication « maison » affluent mais les propriétaires d’imprimantes 3D sont malheureusement bloqués… par le copyright. Les plans de la pièce ne peuvent pas être diffusés à grande échelle car ils sont brevetés !

Autre exemple : pour faire face à la pénurie de masques, une entreprise de tissage de Charlieu est en train de mettre en place des prototypes de masques réutilisables destinés au grand public.

Ils sont actuellement en cours de finalisation.

[1/2] Nous sommes sur le pont 24/24 ; nous espérons que la mise au point sera finalisée aujourd'hui ou demain ; nous prenons du temps pour mettre au point un système pour automatiser à 100% la fabrication et protéger un maximum de personnes le plus vite possible pic.twitter.com/XDCD6bUOd6

Et toi, as-tu vu des prises d’initiatives qui t’ont touchée ? As-tu mis en place des petits gestes pour aider autour de toi ?

Survis au confinement à cause du coronavirus (Covid 19)

Face à la pandémie de coronavirus (Covid 19), une seule chose à faire : reste chez toi !

madmoiZelle t’accompagne pendant le confinement avec une liste d’articles à retrouver juste ici. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram : on te fera des lives tout au long des semaines à venir (par ici pour le programme).

Sur YouTube aussi, nos chaînes Let it Glow et Big Up n’attendent que de te remonter le moral !

Bon courage ♥