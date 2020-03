Canal+ passe en clair pour tout le monde pendant le confinement !

Je n’ai eu le droit de regarder la télé qu’à l’âge de 15 ans. Avant, ma mère préférait que je bouquine, que je cuisine avec elle ou bien que je regarde des films en VHS.

Et ça m’allait très bien.

Être abonnée à Canal+, un fantasme pour la moi de 15 ans

Et puis en devenant ado, j’ai pu regarder la télévision. J’ai découvert Friends, Sex and the City et autres L’île de la tentation et j’étais RAVIE.

Jusqu’au jour où je suis allée chez une pote et que j’ai découvert Canal +, avec ses films stylés, et ses allures de cool kid de la télé.

En rentrant chez moi, j’ai imploré ma mère de prendre un abonnement et elle a répondu par la négative.

Mais aujourd’hui, mon grand fantasme devient réalité

Canal+ passe en clair pour la période de confinement due au coronavirus

Alors certes, les circonstances sont dramatiques.

J’aurais bien sûr préféré n’avoir jamais Canal+ et continuer de mener une vie normale, mais puisque l’heure est au confinement à cause du coronavirus, nous n’avons plus qu’à rester chez nous et kiffer la télé.

C’est là que Canal+ a tapé très fort !

Lundi 16 mars, aux alentours de 18h, Maxime Saada a annoncé sur Twitter que Canal+ allait passer en clair pour tous les propriétaires de box.

Et pour les gens qui sont déjà abonnés à Canal+, toutes les autres chaines sont désormais ouvertes.

Une nouvelle inédite qui devrait finir de convaincre les Français de VRAIMENT rester chez eux.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

Quelles alternatives à la télé en période de confinement due au coronavirus ?

Bien sûr, il est possible de se distraire autrement qu’en engrangeant un max de contenus audiovisuels, si ce n’est pas ta came douce lectrice.

Il est enfin temps de dévorer l’intégralité de ta bibliothèque, d’apprendre à réaliser un kouglof, de ranger ton placard par couleurs et de NIQUER COMME JAJA si tu as un compagnon de confinement.

Plein d’utilisateurs Instagram, par ailleurs, se mettent à proposer des lives, que ce soit pour causer et aider les gens à se sentir moins seuls, ou pour donner des cours de yoga, par exemple.

Alors, même si tu crains l’ennui, mon bel esturgeon, rappelle-toi qu’il y a mille moyens de lui faire un pied de nez.

Tu peux par exemple lire madmoiZelle, nous suivre sur insta, Big up, Let it glow, et t’abonner à nos podcasts, car on va tout faire pour booster ton moral.

Et puis souviens-toi que Canal+ est gratuit pour tout le monde bordel de bordel ! Et ça c’est quand même la meilleure nouvelle de la journée, voire de l’année.

À lire aussi : Attestation de sortie, amendes… tout savoir sur le confinement