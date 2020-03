Pourquoi il FAUT que tu restes chez toi face au Coronavirus

Ce week-end, tu as peut-être eu la sensation de vivre hors du monde.

Sur les réseaux, des gens s’énervent, s’inquiètent, s’insultent, face à une des plus grandes crises que notre génération a connu : le Coronavirus (Covid 19).

Pourtant dehors, « la vie continue ».

Ce samedi soir, des potes sont allés au « dernier pub avant la fin du monde », ce dimanche, la moitié de la population est sortie voter et pour fêter l’arrivée du printemps, les marchés et les parcs se sont remplis.

Affluence des grands jours au Marché d’Aligre à Paris malgré les mesures et consignes annoncées hier soir. #CoronavirusFrance #COVIDー19 pic.twitter.com/roEm0UIGWc — Remy Buisine (@RemyBuisine) March 15, 2020

Comme si de rien n’était. Comme si les messages récents du gouvernement qui invitent à « rester chez soi » n’étaient que pure fantaisie.

Un petit virus qui tue que les vieux, on va quand même pas s’arrêter de vivre, non ?

Les signaux contradictoires du gouvernement sur le Coronavirus (Covid 19)

Je m’informe sur l’évolution du virus depuis plusieurs semaines à travers des articles du Monde et via Twitter.

Et pendant un long moment, je ne me suis pas sentie concernée par la vague d’inquiétude et les nouvelles de la pandémie que je jugeais trop alarmistes.

En tant qu’organisatrice d’événements comme la Grosse Teuf qui peut réunir jusqu’à 1200 personnes (et que j’ai dû annuler ce vendredi), je me disais : « Tant que le gouvernement ne nous empêche pas de le faire, c’est que ça va… Non ? ».

Les signaux envoyés par le gouvernement ont longtemps été mitigés.

« Ne faites plus la bise, lavez-vous les mains, ne fréquentez plus les bars, mais venez voter au 1er tour ! »

Mais depuis la fin de semaine dernière et l’allocution d’Emmanuel Macron sur le Coronavirus (Covid 19), les annonces de confinement se sont succédées.

Interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des bars et restaurants, fermeture des établissements scolaires, incitation des entreprises à recourir au télétravail…

De vraies mesures de crise.

Le gouvernement a renforcé le plan de distanciation sociale, la seule solution viable pour ralentir la courbe de propagation du virus, et cela aurait dû m’alerter.

Le maintien des élections municipales a donc provoqué un gros dilemme et une vague d’incompréhension de la part de la communauté scientifique.

Cette décision prise dans l’urgence va en réalité à l’encontre de ce qu’Emmanuel Macron et son gouvernement souhaitaient mais sous pression d’une partie des responsables politiques, le premier tour a été confirmé.

Quel message a été envoyé aux Françaises et Français ?

« Si je peux me retrouver 15 minutes dans un espace confiné qui sera fréquenté par des centaines de personnes pendant la journée, si je peux encore aller travailler et prendre les transports en commun, pas besoin d’arrêter de voir mes proches et ma famille : il suffit d’être prudente. »

Laissez-moi être totalement claire sur ce point : à ce stade, il ne suffit pas « d’être prudente ». Il s’agit désormais de rester chez soi et d’entrer en quarantaine, POINT.

On ne le répétera jamais assez. Partageons le message, écoutons les médecins, restons chez nous. C’est une urgence absolue. pic.twitter.com/ffHtWk3knu — Hugo Travers (@HugoTravers) March 15, 2020

Si tu penses que j’en fais trop, voici quelques informations qui ne te sont peut-être pas encore parvenues.

Les jeunes sont aussi très touchés par le Coronavirus (Covid 19)

Au début de l’épidémie, les blagues sur les boomers ont fleuri. En voyant les courbes de mortalité et la population vieillissante particulièrement impactée, nous avons pensé que nous n’étions pas une population à risque.

Les autorités sanitaires étaient plus alarmistes vis-à-vis des plus de 70 ans, des personnes immunodéficientes ou avec des difficultés respiratoires.

Or, la situation dans les hôpitaux montre une réalité plus complexe : des jeunes sont aussi pris en charge alors qu’ils ne présentaient pas de fragilité particulière :

« Il ne suffit pas [pour développer une forme grave du coronavirus] d’avoir une pathologie et plus de 75 ans. […] C’est déjà une réalité sur le terrain : des jeunes sans comorbidité, en réanimation, avec des complications respiratoires graves qui nécessitent un jour de ventilation artificielle. »

Une info importante en passant : l‘Ibuprofen est fortement soupçonné d’avoir envoyé des patients jeunes en réanimation, à tel point que le Ministre de la Santé a mis en garde contre son utilisation. Préfère donc le Doliprane (paracétamol) en cas de fièvre ou de douleurs.

Une grosse partie de la population va être contaminée par le Coronavirus (Covid 19)

En plus des données qui commencent à démontrer que nous ne sommes pas épargnés, nous portons une lourde responsabilité dans la propagation du virus puisque nous en sommes des porteurs souvent invisibles.

80% des cas de Coronavirus prennent des formes bénignes : nous sommes donc sous-diagnostiqués et les cas sont sous-évalués.

On ne parle plus d’éviter de voir papi/mamie, mais aussi de sauver nos potes (comme cette jeune femme « à risque » pour le Coronavirus) et nos parents !

À l’heure où j’écris ces lignes, 5 423 cas de Coronavirus COVID-19 sont confirmés sur le territoire et 127 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie.

Ça peut te paraître peu pour tout ce tintouin. Mais ne t’y trompe pas.

Le taux de mortalité (la létalité) de ce virus est 10 fois supérieur à une grippe saisonnière. Ces statistiques peuvent te paraître bien mathématiques, assez peu concrètes, mais deux choses inquiètent en ce moment les experts :

En l’absence de prise de conscience de notre population et sans confinement, le virus se propage à vitesse grand V (des simulations projettent un doublement des cas toutes les 72 heures)

Bien que des mesures exceptionnelles soient mises en place dans les hôpitaux, certains établissements dans le Grand Est sont déjà saturés.

Le Monde explique :

« Selon des modélisations confidentielles préparées par des experts regroupés à la demande du président de la République, dont Le Monde a eu connaissance, l’épidémie de Covid-19 pourrait provoquer, dans le pire des cas en France, en l’absence de toute mesure de prévention ou d’endiguement, de 300 000 à 500 000 morts. »

Ton rôle est plus que jamais : de ne rien faire d’autre que de rester chez toi.

Tu es responsable de la propagation du Coronavirus (Covid 19)

« Ce n’est pas le virus qui se déplace, ce sont les humains. »

Si la crise sanitaire en est à ce stade aujourd’hui, c’est parce que nous n’avons pas pris les mesures de confinement et les précautions nécessaires.

Le Covid 19 est extrêmement contagieux, comme l’explique ce thread très clair, dont les animations sont tirées d’un article édifiant sur la propagation exponentielle du virus (en anglais).

Partage de simulations de modèles de diffusion qui illustrent bien problème & solution du #COVIDー19 . 1/5 : #diffusion libre – profil #exponentiel – avec #population en circulation libre & contact aléatoire non contrôlé, comme en #France avant jeudi 12/3. Src @washingtonpost pic.twitter.com/dN5Zg0M531 — François JAULIN (@Francois_JAULIN) March 15, 2020

Nous savons désormais que le virus peut survivre plusieurs heures en dehors de l’organisme :

« Les chercheurs en ont conclu que le coronavirus peut survivre jusqu’à trois heures dans l’air, 4 heures sur une surface cuivrée, 24 heures sur du carton, et jusqu’à trois jours sur du plastique ou de l’acier inoxydable. Évidemment, cela favoriserait la transmission entre individus. Une quinte de toux et le pathogène se propagerait pendant plusieurs heures. Néanmoins, « nous ne disons en aucun cas qu’il y a une transmission du virus par l’air » a souligné Neeltje van Doremalen, auteur principal de l’étude. »

Le seul moyen d’aplanir la courbe le temps qu’un vaccin soit trouvé, c’est donc de se retenir de sortir et de fréquenter d’autres personnes. Il n’y a pas de secret.

Les hôpitaux et le 15 sont déjà saturés à cause du Coronavirus (Covid 19)

Tu sais ce qui m’a définitivement cloîtrée chez moi ?

Jeudi soir, une amie que je devais voir prochainement a annulé notre rencontre parce qu’elle avait passé la journée à essayer de joindre le 15 et les urgences, sans succès.

Mon mec est asthmatique. Si mes déplacements en ville m’ont rendue contagieuse et que je l’ai contaminé, il a plus de risques de faire une crise, et à ce moment-là, je n’arriverais peut-être pas à joindre le SAMU.

Pour anticiper la saturation des établissements de santé, des cellules éthiques de soutien sont en train d’être créées afin d’aider les professionnels de santé à prioriser les patients à soigner.

Dans le nord de l’Italie, le système est tellement saturé par les besoins en respirateurs artificiels que les médecins doivent choisir qui aider à vivre… et qui laisser mourir.

Dans certains établissements, les patients de plus de 60 ans ne sont plus sauvés, ce qui fait bondir le taux de létalité du virus.

Tu as un VRAI rôle à jouer face au Coronavirus (Covid 19)

Je DÉTESTE être la porteuse de mauvaises nouvelles.

Mais ce week-end, alors que je partageais quelques-unes de ces infos sur mon compte Instagram perso, j’ai reçu une dizaine de messages de connaissances ou d’inconnus qui n’avaient aucune idée de leur implication dans la gravité de la crise que nous subissons.

Voilà pourquoi, je souhaite AUSSI te dire de ne pas céder à la panique. Le but de cet article est de te faire prendre conscience de ta FORTE responsabilité quant à la suite de cette crise.

Informe-toi sur des grands sites de médias et sur les sites officiels du gouvernement. Ne fais pas tourner d’informations reçues de la part d’un « oncle qui travaille aux urgences à Annecy » ou « au Ministère de la Santé ».

Et surtout, surtout, reste chez toi !