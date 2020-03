« Boomer remover », le nom donné au coronavirus par les Millennials et la Gen Z

Les memes sur le coronavirus affluent sur le net ces deniers temps, mais il y a une catégorie en particulier qui vaut le coup de s’y intéresser assez sérieusement.

La naissance des memes sur le coronavirus « boomer remover »

Le but d’un meme est de faire rire. Mais ceux dont je m’apprête à te parler peuvent être controversés.

Le coronavirus touche apparement en majorité les personnes âgées, bien plus que les jeunes.

Tout est donc parti de cette vidéo TikTok, clamant :

Puisque le coronavirus ne tue que les boomers… Est-ce qu’on ne devrait pas l’appeler… Le BOOMER REMOVER ?

L’humour très noir des memes « boomer remover »

Depuis, ce nouveau nom « boomer remover » qui signifie littéralement « éliminateur de boomer » fait l’objet de beaucoup de memes.

Certains de ces memes sont assez insensibles, et il faut les prendre avec du recul ainsi que faire preuve d’une capacité à recevoir l’humour noir.

D’autres, au contraire, illustrent l’ascenseur émotionnel que leur provoque cette révélation.

Éliminer les boomers apparaît d’abord comme un doux fantasme, mais lorsque vient la réalisation que certains membres de ta famille sont également des boomers… il y a de quoi se rétracter !

Cependant, les memes « boomer remover » ne marchent pas aussi bien que les memes « ok boomer », puisque comme le souligne encore une fois StayHipp, ces derniers restent assez sombres.

Même s’ils n’ont pas encore créé une énorme controverse, je ne serais pas étonnée que certains commencent à expriment leur désapprobation à l’égard de ces memes…

Les Boomers aux Millenials : ça vous inquiète pas le Coronavirus ? Les Millenials : ça vous inquiète pas le réchauffement climatique ?

Boomers to Millennials: aren’t you worried about Coronavirus? Millennials: are you worried about climate change?#BoomerRemover — Shady Arms Dealer (@AlykhanPabani) March 11, 2020

Aujourd’hui, l’un de mes élèves de sixième a appelé le Coronavirus le « boomer remover ». J’avais juste envie de partager ça.

Today, one of my fifth graders called the coronavirus “Boomer Remover”. Just thought I’d share that. — TJ Gledhill (@TJay_G) March 12, 2020

Les memes « boomer remover », reflet de la tension entre les générations

Cette réaction assez violente et très cynique des Millenials et de la Gen Z est révélatrice de l’état du clash générationnel qui a lieu en ce moment.

Si tu n’es pas au courant de l’expression « ok boomer », je t’invite d’abord à aller lire mon article sur le sujet, sans quoi tu ne pourras que difficilement comprendre l’expression « boomer remover ».

Pour te résumer rapidement, « boomer » est le nom donné aux personnes nées pendant le baby boom, ce sont donc des personnes plutôt âgées.

C’est de cette génération qu’émerge souvent des remarques et opinions très réactionnaires et peu progressistes.

Ces personnes que l’on appelle les boomers (tu peux tout à fait être de la génération des boomers et être très ouvertes d’esprit, cela dit) expriment souvent leur désintêret envers les droits des femmes, les questions LGBT, ne donne pas de crédibilité à l’urgence climatique…

Bref, ce sont des personnes qui sont complètement à l’opposé des valeurs bienveillantes prônées par les Millenials et la Gen Z.

Cette différence de valeurs entre les boomers et les jeunes générations crée un conflit inter-générationnel, qui a donc donné naissance au fameux « ok boomer », une réponse lâchée chaque fois qu’une personne fait preuve d’une réflexion réactionnaire et intolérante.

StayHipp pointe ce que ces memes ont de révélateur :

Ce nom hautement insensible met le doigt sur la colère profonde que de nombreux jeunes ressentent envers les générations plus âgées, envers leur politique, leur incapacité à réagir au changement climatique entre autres différents générationnels. Cela révèle également à quel point certains membres de la génération Y (les Millenials) et de la génération Z sont prêts à faire des blagues sombres pendant cette pandémie, que ce soit par malveillance ou par besoin de relâcher la pression par le biais de l’humour.

Et toi, tu penses quoi de ces memes ? Humour noir ou reflet de la tension entre générations ?

À lire aussi : « Ok boomer » en français, ça donne quoi ?