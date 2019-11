Elle fleurit et se popularise sur les réseaux ainsi que dans la vraie vie. C’est l’expression « Ok boomer », utilisée par les jeunes générations en réaction aux anciennes générations parfois fermées et moqueuses des plus jeunes.

Je t’explique tout en détail.

L’origine exact de « Ok boomer » est à confirmer. Mais tout semble avoir décollé après cette vidéo TikTok.

Un homme aux cheveux blancs portant une casquette de baseball et un polo y déclare entre autre :

Il dégaboule ensuite d’autres phrases du même genre. Je pense pouvoir dire que non seulement il mansplain, mais en plus il baby-boomer-splain.

La section des commentaires n’a alors pas tardé à se remplir de réponses affichant simplement l’expression « Ok boomer ».

Comme le rapporte The Week, « Ok boomer » s’est d’autant plus popularisé lorsqu’une législatrice néo-zélandaise âgé de 25 ans l’a utilisé lors de l’un de ses discours sur la crise climatique.

Chloe Swarbrick parlait d’un projet de loi zéro carbone, qui fixerait un objectif de zéro émission de carbone pour le pays d’ici 2050, lorsqu’un politicien plus âgé a fait un commentaire à propos de son âge.

Elle lui a rabattu le caquet en lançant un cinglant « Ok boomer », sans sciller.

Cette phrase est devenue le premier choix des jeunes gens pour se moquer des générations nées entre 1946 et 1964, les baby-boomers, qui sont parfois déconnectés du monde actuel et peuvent avoir des opinions fermées.

Les millennials (qui correspondent à la génération Y et ont aujourd’hui entre 25 et 35 ans) et la génération Z (les moins de 25 ans) se font couramment appeler les « snowflakes » par les baby-boomers et la génération X.

Snowflakes signifie flocons de neiges. Comme le souligne StayHipp, cela fait référence à la prétendue hypersensibilité des millennials et de la génération Z. C’est généralement un terme utilisé négativement.

Bob Lonsberry, un conservateur américain, a publié un tweet désormais supprimé mais relayé par StayHipp.

Ce dernier comparait de manière extrême l’utilisation de l’expression « Ok boomer » au fait de désigner les gens noir par le mot « nègre ». Cet homme prétend que « Ok boomer » n’est autre que l’équivalent âgiste du « mot en n ».

De nombreux memes et tweets de la Gen Z soulignent l’ironie de la réaction de certains baby-boomers comme lui, qui prennent très mal cette nouvelle expression alors qu’eux-même ne sont pas tendres avec la Gen Z et les millennials…

Boomers being rude to millennials and Gen Z: yOu’Re So SeNsItIvE

Gen Z: Ok boomer

Boomers: THEY CALLED ME A -SLUR- I FEEL *dramatic gasp* Attacked! I didn’t provoke this! You need to respect your elders!

Do you see the problem???

— Lily 🏳️‍🌈 (@HadrichLelia) November 3, 2019