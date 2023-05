Est-ce qu’arracher un cheveu blanc mène vraiment à en faire repousser beaucoup d’autres ?

C’est un réflexe : à chaque fois qu’on voit un cheveu blanc apparaître, on a tout de suite envie de l’arracher. Mais un vieil adage raconte que lorsqu’on en enlève un, une multitude d’autres commencent à pousser. Alors, intox ou réalité ?

Que ce soit à 20, 30, ou 40 ans… Les cheveux blancs finissent forcément par apparaître. Et même si nous ne sommes pas tous égaux quant au moment où ça arrive, une question reste dans toutes les têtes : faut-il oui ou non, les arracher ? Vous allez être surpris, car la réponse n’est pas aussi binaire qu’elle n’y paraît…

Non, ils ne se multiplient pas une fois arrachés

Dans un premier temps, déconstruisons le mythe : non, les cheveux blancs ne se multiplient pas lorsqu’ils sont arrachés. C’est une légende urbaine qui a la vie dure. Mais que se passe-t-il quand on en enlève un ? Eh bien, ce dernier finit tout simplement par repousser, seul, car le follicule pileux ne peut contenir qu’un seul cheveu à la fois ! Et malheureusement, il sera toujours blanc lors de la repousse puisque les cellules ne produisent plus de pigments.

Comment explique-t-on, alors, le phénomène de prolifération observé par les personnes étant touchées par l’apparition de cheveux blancs ? Il faut savoir que ces derniers arrivent très rarement seuls. Lorsqu’il y en a un qui sort, c’est généralement le signe que d’autres vont suivre dans un futur plus ou moins proche.

@Rendy Novantino

En revanche… Il n’est pas conseillé non plus d’arracher le cheveu !

Faut-il pour autant arracher ses cheveux blancs ? Mieux vaut éviter, mais pas pour les raisons que vous croyez. Si cette solution vous semble être la meilleure au temps-T, car elle fait disparaître ce cheveu qui vous déplait tant, l’arrachement peut créer une micro-agression au niveau du cuir chevelu qui, par réflexe de défense, viendra sécréter davantage de sébum afin de se rééquilibrer. Pourquoi ? Parce que le cheveu étant arraché, il laisse derrière lui un follicule pileux vide. Pour éviter infections et autres problématiques, un système de production de sébum est mis en place afin de le protéger des agressions extérieures. Résultat ? La peau du cuir chevelu se dénature et vos racines deviennent plus rapidement grasses.

Bref, si l’idée vous vient de retirer vos cheveux blancs un par un à la pince à épiler, mieux vaut éviter !

