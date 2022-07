Et si l’accessoire ultime contre les cheveux électriques se trouvait dans votre cuisine ?

Cette fois-ci, c’est dans les tiroirs de cuisine que nos tiktokeuses et tiktokeurs préférés sont allés dénicher leur dernier hack beauté. Et aussi étrange que ça puisse paraître, ça fonctionne !

Qui n’a jamais vu ses cheveux se dresser sur sa tête et devenir totalement incontrôlables après un bon coup de brosse ? Comme des aimants, les cheveux peuvent être attirés par certains objets ou matières textiles ayant une charge électrique opposée, ce qui les rend difficiles à discipliner.

Pour les aider à rentrer dans le rang, il existe de nombreuses astuces testées et validées par les professionnels comme par les particuliers (investir dans une brosse en poils naturels, utiliser des appareils chauffants munis de la technologie ionique, appliquer une huile ou un soin hydratant sur ses longueurs etc.), mais s’il y en a bien une sur laquelle on n’aurait pas parié, c’est bien celle de la feuille d’aluminium ! Pourtant, les résultats sont là.

Allez, on vous explique.

Le papier d’alu, l’accessoire anti-électricité statique qu’on n’attendait pas

Il n’y a qu’à regarder les dizaines de vidéos publiées sur TikTok pour constater que oui, passer une feuille de papier d’aluminium sur ses cheveux fonctionne bel et bien

Mais malgré les apparences, cette astuce n’a rien de magique, et s’explique par la science : l’électricité statique se produit dans les cheveux lorsqu’ils accumulent une charge électrique (c’est-à-dire lorsqu’ils gagnent des électrons en raison d’une friction ou d’une modification de leur environnement, comme l’humidité). Cela fait que les brins se repoussent, ce qui les fait s’envoler tout autour de la tête.

La feuille d’aluminium, puisqu’il s’agit de métal et d’un conducteur, aide à neutraliser l’électricité statique en transférant des électrons supplémentaires, aidant à rendre les cheveux plus lisses.

Voilà, ce n’est vraiment pas sorcier, pas vrai Jamy ?

Alors si vous avez un rouleau de papier d’aluminium chez vous, n’hésitez pas à tester cette astuce la prochaine fois que vos cheveux décideront de vivre leur propre vie.

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pexels