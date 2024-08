D’où viennent les athlètes des JO qui matchent le plus sur Tinder ?

Tous les regards sont tournés actuellement vers la ville de l’amour : Paris. Les célibataires et fans de sport se retrouvent dans la Capitale française et le célèbre site de rencontre Tinder révèle comment les utilisateurs établissent des connexions entre eux pour ces JO.

Les chiffres sont là et montrent que les JO de Paris 2024 sont une occasion de faire des rencontres : les swipe (liker ou non un profil) ont augmenté de 20 % en France depuis le début des épreuves et Tinder nous révèle que la fonctionnalité Passeport est en hausse de 103 %

Changement de lieu de résidence

Cette fonctionnalité permet de changer de lieu de résidence et de trouver des célibataires proches d’où on se trouve. Ceux qui utilisent le plus cette fonctionnalité de changer leur lieu de résidence vers la France sont les États-Unis, le Brésil et la Turquie.

Quant aux trois principaux sports désignés comme centres d’intérêts, ce sont le football, le basket-ball et la natation. Et comme métier à Paris, deux postes ont connu une forte hausse ces derniers jours : olympien (+ 52%) et athlète (+43%).

Passeport utilisé en période de vacances

La fonction « Passeport mode » de Tinder est utilisée en moyenne 145 000 fois par jour. Et les utilisateurs de l’appli ont parcouru virtuellement près de 100 milliards de kilomètres au cours de l’année écoulée.

Des utilisateurs actifs

Enfin, Tinder constate que la fonctionnalité Passeport est surtout active pendant la période de vacances de juin à août et de décembre à janvier. Les utilisateurs espèrent ainsi obtenir un rendez-vous sur leur futur lieu de résidence.

Et les utilisateurs de passeport étant les plus actifs ont entre 18 et 25 ans en envoyant et recevant trois fois plus de messages que la moyenne.