Vacances d’été : mon indispensable pour rattraper mes lectures sans encombrer ma valise !

Lorsque sonne l’heure des vacances, mon objectif principal est de décompresser. C’est l’occasion rêvée pour dévorer tous les titres que j’ai accumulé depuis le début de l’année. Justement, la Fnac propose une offre exclusive et limitée dans le temps sur son abonnement Kobo+ !

Avant de boucler sa valise, il y a des choses qu’il est indispensable de ne pas oublier avec soi : la crème solaire, la serviette de plage tendance (ou pas d’ailleurs), un maillot de bain sympathique et dernier élément qui rend un séjour encore plus cool : la liseuse numérique Kobo. Il est toujours agréable de déconnecter, les pieds en éventail avec un bon bouquin à la main pendant les vacances, d’autant plus si le reste de l’année vous ne prenez pas le temps de lire.

Mais chaque année, c’est le même dilemme avant de partir : comment ne pas charger sa valise et garder un peu de place pour repartir avec des souvenirs ? Ce n’est un secret pour personne, les livres c’est cool, mais ça prend énormément de place.

Avant chaque départ au soleil, je prenais toujours deux ou trois bouquins avec moi, de quoi faire augmenter le poids dans la valise et faire rouspéter mon copain qui n’avait pas assez de place pour ses chaussettes.

L’offre Kobo+ by Fnac, plus que quelques semaines pour en profiter

Kobo+ by Fnac

Du coup, cette année, il a décidé de m’offrir la liseuse Kobo by Fnac Libra2. Jusqu’au 31 juillet, la marque offre 30 jours d’essai à l’abonnement Kobo+ by Fnac, ce qui permet d’avoir accès à 500 000 ebooks, dont 50 000 titres en Français. Une fois cette période passée, pour 9,99€ par mois, vous aurez accès à une bibliothèque infinie et personnalisée de titres, à la différence près que la liseuse pèse à peine le poids d’un livre de poche !

L’abonnement est sans engagement, vous résiliez quand vous voulez et reprenez votre abonnement ebooks quand vous le désirez. Ce que mon chéri ne sait pas encore, c’est qu’avec autant de choix de livres à découvrir, je vais passer toutes mes vacances sur ma liseuse, oups. Au moins il ne pourra pas se plaindre de ne pas avoir eu de vraies vacances !

Des lectures recommandées par des professionnels en la matière

Si vous avez du mal à choisir entre le dernier bouquin romantique de Célia Haden ou le nouveau thriller de Florian Dennisson, pas de panique ! L’offre vous permet de recevoir chaque mois des recommandations en fonction de vos centres d’intérêt. Elles ne sont pas initiées par un simple algorithme, mais par des libraires Fnac agréés, ainsi que des auteurs et influenceurs qui en connaissent un rayon au niveau littérature !

Bien sûr, le service Kobo+ by Fnac, accessible sur l’application du même nom sur IOS ou Android, vous propose aussi un top des livres les plus lus du moment, ce qui peut aider lorsqu’on ne sait pas vers quoi se diriger. Naturellement, si vous prenez soin de télécharger vos titres en amont, vous pouvez poursuivre votre lecture même sans connexion : idéal pour passer le temps en avion ou dans un train !

Découvrir l’abonnement ebook Kobo+ by Fnac

Un livre ne vous plaît pas ? Passez à un autre, ça ne coûtera pas plus cher

Liseuse numérique Kobo

Au départ, j’avais peur de devoir sélectionner un nombre précis de livres à lire et de m’y cantonner, mais non, je suis totalement libre de mes mouvements et de mes lectures. En plus, la liseuse Libra2 a une capacité de stockage de 32G, comme le modèle Elipsa d’ailleurs. En tout, je peux stocker jusqu’à 24 000 livres ou 150 livres audio à écouter, donc je veux bien répondre au titre de lectrice invétérée mais je ne suis pas sûre d’être capable de tout dévorer avant la fin de l’été !

Si vous souhaitez avoir les meilleurs livres à portée de main et oser découvrir des titres que vous n’auriez peut-être jamais achetés en temps normal, l’offre Kobo+ by Fnac (30 jours d’essai gratuits, puis à 9,99€ par mois) promet de vous faire voyager…

À lire aussi : Nos coups de coeur des albums jeunesse du mois de mai