Nos coups de coeur des albums jeunesse du mois de mai

Quels sont les livres jeunesse qui nous ont tapé dans l’œil en ce joli mois de mai ? Quels sont ceux qu’on a dû lire en boucle à nos enfants ?

« Encore une histoire » me demande ma fille, absolument tous les soirs. Depuis qu’elle est toute petite, elle adore quand vient le moment des histoires du soir, celles qui se lisent blottie sous sa couette, éclairée par la faible lumière de sa petite guirlande accrochée au-dessus de son lit.

J’ai eu envie de vous partager nos petits coups de cœur du mois de mai, ceux qui nous ont plu, à elle comme à moi.

Le roi de la blague, à partir de 4 ans

Cet album de Thomas Scotto et Vanessa Hié, et publié aux éditions À pas de loups, est un livre qui se raconte et se lit comme une petite chanson impertinente. L’histoire ? Pique boeuf, un oiseau un peu couillon, adore embêter et se moquer de ses petits potes de la savane. Alors quand il se moque gentiment d’un crocodile ou un gnou, ça passe, mais quand il fait la même chose à un lion, bah il se fait croquer. Morale de l’histoire : arrête de te moquer des autres, déjà parce que ça leur fait de la peine, et parce que le jour où tu vas tomber sur plus fort que toi, tu vas te faire dévorer.

Album disponible dès le mois de juin.

Le roi de la blague – 15 € – Fnac

Josette au bout de l’eau , à partir de 4 ans

Ecrit par Alex Cousseau et illustré par Csil, Josette au bout de l’eau raconte l’histoire de Josette qui veut savoir ce qui se trouve au bout de l’eau, tout au bout. Sur sa route, elle rencontre des personnages et des univers qui lui donnent des explications empreintes de sagesse et de fantaisie, mais toujours avec gentillesse et bienveillance. Un album doux, coloré et qui pose un regard enfantin et différent sur le monde qui nous entoure.

Josette au bout de l’eau – 15,50 € – Fnac

C’est ce soir !, à partir de 3 ans

Joli album de ClémenceG, illustratrice et enseignante en arts appliqués. C’est ce soir ! raconte l’histoire d’une petite poule qui déambule de pages en pages et qui rencontre tous ces amis qui lui filent rendez-vous « pour ce soir ». Que se passe-t-il ce soir ? Le suspens est total, on est tenu en haleine. Et je ne vous dirai pas ce qui se passe ce soir-là, mais sachez que la réponse est douce, poétique, et qu’elle aidera votre petit héritier à s’endormir paisiblement.

C’est ce soir – 15 € – Fnac

Sous les paupières, à partir de 3 ans

Saviez-vous que la chanteuse Pomme avait plus d’une corde à son arc ? Ses talents se multiplient avec brio, la preuve avec cet album jeunesse qu’elle vient de publier avec Pauline de Tarragon. Sous les paupières, c’est l’histoire de Sofia qui invente tout un petit monde en fermant les yeux, et qui nous embarque avec elle. Un monde où tout le monde peut être libre et différent, une histoire pleine de douceur et de fantaisie.

Sous les paupières – 16 € – Fnac

Rendez-vous le mois prochain pour la sélection du mois de juin !

À lire aussi : 4 livres pour expliquer le racisme aux enfants