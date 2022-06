Un ciné en pleine forêt, ça vous branche ? Ce festival est fait pour vous

L’Office National des Forêts organise Branches & Ciné, un festival où des films géniaux seront projetés dans des forêts en Île-de-France, en Normandie et dans les Hauts-de-France.

Qui a dit que les casques de réalité virtuelle ou les salles 4DX avaient le monopole pour nous faire vivre des expériences de cinéma immersives ? Celles que propose le festival Branche et Ciné n’a rien à envier à toutes ces technologies.

Branche et Ciné repose sur un concept très original pour vivre des soirées de cinéma autrement.

Des séances de cinéma nocturnes dans la forêt

Du 29 juin au 9 juillet, l’Office National des Forêts organise des projections nocturnes en plein air dans des forêts. De quoi profiter à la fois d’une séance de ciné et de l’arrivée de l’été tout en évitant de s’enfermer à nouveau après de longues périodes de confinement.

Lors des séances, des écrans géants et des transats sont installés pour faire vivre aux spectateurs une expérience unique dans la fraîcheur, les odeurs et les sons d’une nuit d’été en forêt.

@ ONF

Les séances sont gratuites et sont organisées dans une trentaine de forêts en Île-de-France, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Le concept a séduit des grands noms du cinéma français puisque Juliette Binoche est la marraine du festival.

Les meilleurs films à voir pendant le festival

Côté programmation, le festival vous permettra de découvrir ou redécouvrir de véritables pépites du 7ème art. La bonne nouvelle, c’est aussi qu’il y en aura pour toutes les ambiances.

Si vous cherchez à vous rendre au milieu des bois pour frissonner, on vous conseille vivement un titre qui est parfois considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps : Le Projet Blair Witch. On y suit le cauchemar de trois amis qui explorent une forêt dont on raconte qu’elle a abrité des évènements atroces…

Le festival diffusera deux autres chef-d’œuvres du cinéma d’horreur : The Witch de Robert Eggers, et La Cabane Dans Les Bois, l’un des films les plus surprenants du genre.

© Universal Pictures

Si vous souhaitez plutôt profiter d’une soirée en famille, des films d’animation sont aussi programmés. Parmi eux, il y a le sublime Princesse Mononoké, le pamphlet écologique de Miyazaki.

Le festival fait aussi la part belle à des blockbusters aussi réussis qu’incontournables, comme Le Seigneur des Anneaux ou King Kong. Enfin, on vous conseille de découvrir une véritable merveille réalisée par Jean Cocteau, La Belle et la Bête.

Crédit de l’image à la Une : © ONF