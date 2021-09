Un festival féministe et familial, ça existe et c’est ce week-end en Île-de-France !

Du 9 au 12 septembre 2021 à Pantin, le WeToo Festival ouvre ses portes à toutes les familles (mais pas que) en leur proposant moult activités toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Vous avez loupé cet été le festival punk et féministe breton Very Bad Mother ? Petite séance de rattrapage dès cette fin de semaine, avec un autre festival pour celles et ceux qui seront dans la région parisienne.

Spectacles, projections, concerts et tables rondes, le tout sous un prisme bien évidemment féministes, c’est la promesse du WeToo Festival qui se déroulera à Pantin à partir de ce jeudi 9 septembre.

Féministe et familial, les piliers du concept du festival

Dès le début de l’édito affiché sur le site internet de l’évènement, le ton est donné : le festival veut « vivre et nourrir la révolution féministe au travers de propositions artistiques engagées et de réflexions fortes. ».

Pour ce faire, quatre jours de programmation ont été imaginés par Adrien Castelnau, directeur de théâtre, et Caroline Sahuquet, metteuse en scène et co-initiatrice du réseau d’artistes féministes Les Collectives, réseau qui compose également le reste de l’équipe qui organise l’évènement. Du bien beau monde en somme.

Côté programmation, on pourra retrouver, entre autres, des ateliers broderie, des enregistrements de podcasts en live, un plateau d’humour nous rappelant les doux souvenirs du One Mad Show, mais aussi des concerts, des DJ Set de qualité, des performances artistiques qui méritent le coup d’œil et des spectacles spécialement fait pour le jeune public

D’ailleurs, en parlant de jeune public, le WeToo Festival met en place un Kids’ Corner pour les parents qui souhaitent assister à des représentations ou tables-rondes.

Généreusement, le festival offre la garde gratuite des mômes pour permettre aux darons et daronnes d’écouter les conférences sans avoir à leur courir derrière, en donnant la priorité à la réservation d’une place dans la garderie aux parents solo.

Et pour preuve qu’on est bien dans un festival féministe : une taxe d’équité est proposée sur les billets aux hommes qui le souhaitent, afin de corriger l’écart salarial de 25% entre les femmes et hommes. Ainsi, ces derniers peuvent payer leur billet 3 € plus cher et participer symboliquement à rétablir ce déséquilibre.

Vous pouvez bien évidemment retrouver l’intégralité du programme du WeToo Festival directement sur leur site internet.

Que de belles idées et de chouettes projets qui donnent envie d’aller squatter la Cité Fertile et le Ciné 104 de Pantin tout le week-end, vous ne trouvez pas ?

