Ce week-end, on vous conseille les Rencontres féministes organisées par le collectif Georgette Sand

Pour la deuxième année, le collectif féministe Georgette Sand organise ce samedi 23 septembre à Richelieu (Indre-et-Loire) ses rencontres féministes de la Teinturerie, pour redonner toute leur place aux femmes oubliées de l’Histoire.

Remplacer le temps d’une journée le slogan de la ville de Richelieu « Une ville, un homme » par la formule « Une ville, des femmes » : voici la mission que s’est donné le collectif Georgette Sand.

Fondé en 2013, ce dernier s’attache depuis sa création à déconstruire les stéréotypes de genre et à améliorer la visibilité des femmes dans l’espace public. Ce n’est donc pas un hasard s’il pose une nouvelle fois ses valises à Richelieu, en Indre-et-Loire, dont toute l’histoire tourne autour du célèbre ministre de Louis XIII, qui a d’ailleurs donné son nom à la ville qui l’a vu naître.

Un festival féministe en milieu rural

Après le succès de sa première édition l’an dernier, Georgette Sand organise à nouveau ce samedi 23 septembre ses rencontres féministes. Elles auront lieu à la Teinturerie, un tiers-lieu créatif et culturel de Richelieu.

« L’objectif est de créer un moment de convivialité et de réflexion autour des enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes. Deux thématiques prioritaires orientent l’édition 2023 du festival : les inégalités économiques et la santé des femmes », explique le collectif dans son communiqué. Collectif Georgette Sand

Au programme du festival : un atelier « empowermeuf » pour « apprendre à manier des techniques féministes d’affirmation de soi », un atelier d’auto-défense et d’aïkido animé par Myriam Boussaboua, ceinture noire 4e dan, une sieste poétique avec la poétesse Blanche Baudouin, une chasse au trésor, une table-ronde sur la santé des femmes et l’accès aux soins en milieu rural ou encore une conférence de la sociologue Sibylle Gollac, autrice du livre Le genre du capital. Une exposition sur la santé affective et sexuelle à destination des ados prêtée organisée le Planning familial 37 est aussi prévue toute la journée, ainsi qu’un concert du groupe féministe Les Petites Lèvres.

« Ce festival est résolument ancré dans les territoires ruraux et ses problématiques. Il célèbre nos luttes en décentralisant la discussion féministe, très présente dans les grandes métropoles, afin de dynamiser et multiplier les lieux d’échanges sur ces questions », souligne le collectif Georgette Sand. Collectif Georgette Sand

Vous souhaitez vous rendre aux Rencontres féministes de la Teinturerie ? Voici toutes les infos nécessaires :

Rencontres féministes de la Teinturerie, 19 Rue des Écluses, 37120 Richelieu.

Entrée libre et gratuite.

Soirée festive à partir de 21 heures, 10 € l’entrée.