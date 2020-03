Tu n’as pas pu passer à côté de cette expression, symbole de l’incompréhension entre les générations. Cette fameuse réplique, à lancer d’un air désinvolte à tes aînés :

« Ok boomer. »

« Ok boomer », une expression qui symbolise la fracture entre deux générations

« Ok boomer », ça signifie avant tout l’incompréhension entre les générations.

« Rien de nouveau sous le soleil », comme m’a dit mon père quand je lui ai expliqué la signification de cette expression (un excellent exemple de bonne réplique de daron un rien boomer, je le conçois).

Cependant, cette punchline a le mérite d’être simple, efficace et de couper court aux conversations et aux débats qui ne mènent à RIEN.

Elle a été popularisée par une députée néo-zélandaise de 25 ans qui rabat le caquet à son collègue masculin plus âgé qui ne la prend pas au sérieux.

Le terme « boomer » fait référence aux « baby boomers », ces personnes nées dans l’après-guerre et pendant les Trente Glorieuses, à une époque où on faisait beaucoup de bébés.

La traduction de « Ok boomer » en français

Mais en français, comment pourrait-on traduire l’expression « Ok boomer » ? Sur un thread Reddit, les internautes s’en sont donné à cœur joie. Le thread a ensuite été repris sur Twitter :

Comment traduire OK boomer en français ? Reddit France relève le défi avec brio https://t.co/zMxi1Uja4G — Yann Guegan (@yannguegan) March 10, 2020

J’ai relevé pour toi les plus drôles. Et en plus, les gens font appel à une inventivité à un lyrisme des plus renversants. Avec des rimes, s’il vous plaît !

« Ok boomer » en français, version soft

Il y a tout d’abord les répliques soft, presque mignonnes. Celles que tu peux lancer à ton grand-père sans qu’il se rende compte de l’ironie :

« Si tu l’dis, papy. » « Oké, pépé. »

Il y a aussi celles un peu plus… vexantes :

« C’est ton opinion, cro-magnon. » « Fort bien, l’ancien. » « C’est clair, septuagénaire. »

« Ok boomer » en français, version old school

Les variantes en vieux français ou en langage soutenu sont mes FAVORITES :

« Plaît-il, fossile. »

Ma préférée restant quand même la très précise :

« J’entends ce que tu déblatères, personne issue de l’explosion démographique d’après-guerre. »

Si tu as envie d’étaler tes connaissances sur la Sécurité Sociale française, tu peux aussi utiliser celle-là :

« J’admire votre justesse, bénéficiaire à taux plein de l’assurance vieillesse. »

« Ok boomer » en français, version salée

Et puis, il y a les traductions de « Ok boomer » un peu plus agressives et frontales. Et même avec des GROS MOTS :

« C’est bon, vieux con » « Ta gueule, l’aïeul ! »

Attention à l’usage de celles-ci, qui peuvent être un tantinet blessantes !

« Absolument, vieux croulant. » « Ainsi soit-il, sénile. »

Et j’ai gardé la plus cynique pour la fin :

« T’as pas tort, bientôt mort. »

Être un boomer, un état d’esprit avant tout !

Bien sûr, ces expressions sont à prendre au second degré. Être un boomer, c’est avant tout un état d’esprit, un certain refus de comprendre les générations les plus jeunes.

On peut être grand-père sans être un boomer… comme avoir 20 ans et en être un !

J’espère que cette compilation d’expressions te donnera de l’inspiration si d’aventure, au prochain repas de famille, ton oncle un peu relou (ou toute autre personne de ta famille) commence à faire des blagues lourdingues…

À lire aussi : L’origine d’« Ok boomer », la nouvelle expression des millennials