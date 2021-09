Les expressions de parents, c’est désuet, c’est vieillot, on les aime fort parce que ça nous rappelle l’enfance et on les déteste pour la honte intersidérale qu’elles nous ont causée devant nos potes. Voici un petit florilège de nos préférées !

Les parents, ça a toujours des expressions un peu marrantes qui marquent quand on est ado et qui les font un peu passer pour des boloss à nos yeux (déso).

Quand on devient adulte, on apprend à apprécier le charme discret des tics de langage de vieux de la génération précédente !

En hommage à tous les papas – et en premier lieu au mien qui se mouche pas du coude en matière d’expressions marrantes –, petite compilation de ce que beaucoup d’entre nous ont entendu nos darons nous sortir pendant des années !

« Tu me parles pas comme ça je suis pas ton pote » (quand t’es un peu chaud•e)

« Eh oh, après celui-là c’est au lit ! »

« Pas plus que le bord ! » (l’apéro, ça met toujours de bonne humeur)

« Tu crois que c’est le 14 juillet ? Éteins la lumière ! »

« On n’est pas Rothschild »

« Vous êtes pourri•es gâté•es, moi à votre âge j'aurais été bien content d'avoir tout ça ! »

« Bonjour, un Big Mac et des patatoz » (pour potatoes) (mon père est bilingue)

« Ils font quoi ses parents ? »

« C’est vrai ce mensonge ? » (sympa…)

« Arrête ton char Ben-Hur » (mort de rire la blague ouais)

« Il/Elle a un pet’ au casque » (un•e automobiliste vient de doubler la Renault 19 familiale)

« Elle est pas toute seule dans sa tête »

« Vas-y colle-moi au cul, empaffé va ! » (en voiture, avant de se mordre le poing)

« Et si machin•e sautait par la fenêtre, tu le ferais aussi ? » (non)

« Moi je m'en fiche, hein, j'ai toute la nuit » (quand tu finis pas ton assiette)

« Ça je le vois encore traîner à 14h, c’est pas compliqué, ça passe par la fenêtre » (dix minutes avant que ta chambre soit rangée)

« Quand j’étais petit, ma chambre elle était rangée au poil de cul , ça dépassait pas, sinon c’était poubelle ! » (quand c’est un gros mytho)

« EH MEEEEER-credi » (quand il calme bien sa joie)

« J’touche du bois… et de la peau de singe ! » (en se tapant sur la tête et en pinçant la peau de son bras)

« Règle numéro 1 : papa a toujours raison. Règle numéro 2 : si papa a tort, se référer à la règle numéro 1 » (la phrase qui rend ouf)

« Ah je m'en fous des gens moi !! » (quand tu te fais engueuler dans un lieu public)

« Oh lui c’est un cake ! » (quand il est particulièrement hypé par l’un de ses potes darons qui a sûrement sorti une expression de papa aussi)

« Excellent !! » (tout le temps)

« Ça c'est de la comédie » (quand tu suffoques de la morve en pleurant)

« Arrête de la consoler ! » (quand ta mère a un peu pitié ou que tu consoles ton frère/ta sœur qui a le seum d’avoir été engueulé•e)

« Donc cette pub de merde tu la retiens, mais tes multiplications, non ? » (RABAT-JOIE)

« Je vais m’en occuper moi, ça va te faire drôle » (c’était pas drôle du tout)

« C'est pas un hôtel ici » (quand tu émets la possibilité de manger autre chose que la jardinière servie à table)

« Chut ! Le Zapping ! » (quand il s’en fout de ta vie)

« Mets les infos ! » (quand il aime pas Friends)

« C'est pas l'heure de Turbo ? » ( le seum )

« OH LE BUT ! OH LE BUT ! C'EST BIEN ÇA MON ZIZOU ! » (en 1998)

« Tu goûtes avant de dire j’aime pas ! » (et tu goûtes et c’est toujours pas bon mais tu peux toujours pas dire « j’aime pas »)

« Et l’exemple que tu montres à ton frère là ? » (culpabilité parentale level 1 000)

Les expressions, l’argot, les « Eh santé mais pas des pieds ! », ça reste, et même si sur le coup ça pique ou ça met mal à l’aise, c’est drôle après coup !

Ils disent quoi, vos parents à vous ?

