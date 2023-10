Disparition de Marwan Berreni : selon Paris Match, l’acteur aurait été retrouvé mort

Ce jeudi 12 octobre, un corps sans vie a été retrouvé à Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône. Selon Paris Match, il s’agirait de Marwan Berreni, disparu depuis le 3 août dernier.

C’est la bien triste conclusion d’un mystère. Ce jeudi 12 octobre, un corps sans vie a été retrouvé dans une maison abandonnée, dans la petite commune de Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône. Selon Paris Match, il s’agirait de l’acteur de Plus Belle la Vie, Marwan Berreni. Bien que l’enquête soit encore en cours pour déterminer la cause de la mort, la thèse du suicide serait privilégiée.

À lire aussi : Ce que l’on sait de la disparition de l’acteur Marwan Berreni, soupçonné de délit de fuite

Introuvable suite à un accident de la route

Depuis le 3 août dernier, l’acteur est introuvable. Il est soupçonné d’avoir, ce soir-là, renversé une femme à la sortie d’une boîte de nuit près de Mâcon, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 août, soit juste avant sa disparition.

Moins de 48 heures après l’accident, le 5 août, un véhicule susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l’accident, ainsi que des débris, avaient été découverts à Fleurie, dans le Rhône, à quelques kilomètres de Mâcon, et à moins de cinq kilomètres de Corcelles-en-Beaujolais, où son corps aurait été retrouvé ce jeudi 12 octobre.

Les parents de Marwan Berreni lui avaient adressé une lettre publiée dans Libération le 2 octobre dernier, lui implorant de « revenir » : « Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! », l’imploraient-ils.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.