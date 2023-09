Ce que l’on sait de la disparition de l’acteur Marwan Berreni, soupçonné de délit de fuite

Porté disparu depuis le 3 août, l’acteur de « Plus Belle la Vie », est soupçonné d’avoir renversé une femme à la sortie d’une boîte de nuit et de s’être enfui.

Mais où est donc Marwan Berreni ? La question se pose depuis plus d’un mois et demi maintenant. L’acteur de Plus Belle la Vie, qui campe le rôle de l’avocat Abdel Fedala, n’a plus donné signe de vie depuis le 4 août dernier. Selon France 3, le parquet de Mâcon a ouvert une enquête préliminaire pour « disparition inquiétante » à la suite du signalement de la famille de l’acteur.

Marwan Berreni : un accident de voiture en question

Mais la police enquête également sur un autre volet de l’affaire. L’acteur est soupçonné d’avoir renversé une femme à la sortie d’une boîte de nuit près de Mâcon, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 août, soit juste avant sa disparition.

Blessée, la victime souffre de multiples fractures, d’un pneumothorax, et de lacérations au foie et aux poumons, retrace Ouest-France. Hospitalisée durant plusieurs semaines, ses jours jours ne sont plus en danger. Mais une ITT (Incapacité totale de travail) de 28 jours lui est alors délivrée.

Moins de 48 heures après l’accident, le 5 août, « un véhicule susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l’accident » ainsi que des débris, sont découverts à Fleurie, dans le Rhône, à quelques kilomètres de Mâcon. Le Journal de Saône-et-Loire affirme alors qu’il s’agit de la voiture de Marwan Berreni, qu’il louait depuis plusieurs mois.

Une enquête ouverte contre X pour « pour blessures involontaires avec délit de fuite »

Depuis l’accident, Marwan Berreni est recherché pour être entendu en tant que témoin, mais il reste introuvable. Selon franceinfo, son téléphone portable aurait borné pour la dernière fois au lendemain de l’accident, le 4 août, à 13 h 15. Sa carte bancaire aurait aussi été utilisée une dernière fois à cette même date. Depuis, plus rien. Ses proches affirment n’avoir aucune nouvelle de sa part.

Le 11 août dernier, le procureur Eric Jallet a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour blessures involontaires avec délit de fuite, un juge d’instruction a été saisi.