Les 7 expressions de mes enfants qui m’agacent fortement

Les ados utilisent entre eux (et parfois avec les parents) une multitude de mots ou d’expressions qu’on ne comprend pas toujours. Et qui nous agacent souvent.

Avoir des pré-ados à la maison, c’est devoir entendre leurs tics de langage et, à la longue, ça devient exaspérant. Parfois j’ai l’impression de ne vraiment plus les comprendre, ils gloussent entre eux, et je me sens vraiment à côté de la plaque. J’ai peut-être oublié, mais je ne crois que j’utilisais tant d’expressions chelou à leur âge. Je ne suis pas la seule larguée, visiblement, selon une étude de Preply (un site d’apprentissage des langues), 92 % des Français déclarent observer un décalage de langage entre les générations. 39 % des sondés déclarent que c’est très certainement dû à l’utilisation croissante des réseaux sociaux et autres plateformes de communication digitales.

Je vous en partage une liste non exhaustive. N’hésitez pas à l’allonger.

« Ça va frère ?»

On ne la présente plus cette belle expression qui désigne l’ami proche, mais pas la mère !

Euh non, en fait, chéri, tu ne me dis pas frère.

« T’es gênante là »

C’est à dire ? Je suis gênante parce que je chante dans la maison, je suis gênante parce que je te gronde ? Je suis gênante parce que je te dis que tu es beau avec ce pull ? Bref, cette phrase m’énerve, elle s’alterne avec « oh la gênance ». Dans son livre Éduquer sans s’épuiser (Solar), le psychologue Alan Kazdin écrit : « Les adolescents acceptent souvent mal les éloges pleins d’effusion, qu’ils perçoivent comme ‘gênants’. (…) Ainsi, vous vous rendrez certainement compte que votre adolescent perçoit votre approbation comme embarrassante ou agaçante, surtout si elle prend la forme d’un rappel en public qu’il est encore un enfant sous votre contrôle. »

Des expressions communes avec mes jeunes collègues, si, si

« Non mais c’est une dinguerie ! »

Choc des générations, mes fils, et mes collègues de 25 ans disent ça en boucle. Et là, je dois vous dire que je me sens très très âgée.

« T’es trop aigrie là »

Alors là je crois bien, qu’ils n’ont pas compris le sens du mot aigrie. J’en ai marre d’acheter des cadeaux d’anniversaire pour tout tes potes qui sont TOUS nés en juin. Mais non, cela ne fait pas pour autant de moi une personne aigrie.

« Je m’en balek» / « poucave »

Quelle affront à la langue française ! Heureusement, ils ne se disent ça qu’entre eux. Mais ils ne gênent pas pour le lancer à leurs frères de 3 ans.

« C’est rincé »

Alors, là je suis stupéfaite. Un mot tout simple pour dire que c’est pourri. Tant de choses sont rincées à les entendre.

« De ouf »

Encore un point commun avec mes collègues. Exemple : « Elle est bien cette série ?» Réponse : « De ouf ! »

Enfin je vous épargne les désormais, dépassés « quoicoubeh», « apanyan », « cheh »…

À plus de 55 ans, on est vraiment à la ramasse ?

Toujours selon la même étude, Il existe un vrai décalage entre les générations puisque aucun sondé de plus de 55 ans ne connaissait un seul des mots de cette liste !

