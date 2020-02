Pourquoi ça m’émeut de voir Greta et Malala réunies

Pendant longtemps, je ne comprenais pas trop l’intérêt d’avoir ce qu’on appelle des role models.

Des personnes dont on peut s’inspirer, qu’on peut admirer et qui peuvent, par leurs actions, leurs discours, par ce qu’elles sont et ce qu’elles font, devenir de réels exemples.

Il faut dire que pendant longtemps… je n’en avais pas. Pas qui me ressemblaient.

Malala Yousafzai et Greta Thunberg, deux role models féministes

Je ne pouvais pas me reconnaître dans les féministes, qui étaient, quand j’étais ado, des femmes bien plus âgées, portant des combats que je ne comprenais pas.

Je ne pouvais pas me reconnaître dans des pop stars ou des actrices souvent aseptisées, qui ne pouvaient pas s’exprimer aussi librement qu’aujourd’hui.

Mais à présent, les choses ont changé. Le féminisme est devenu un vrai sujet, et il n’est pas seul ! L’écologie a suivi le même chemin, face à l’urgence climatique qui menace les générations actuelles comme futures.

Malala Yousafzai et Greta Thunberg ne sont que deux des nombreuses femmes qui sont, en 2020, mes role models. Leur combat m’inspire, leur courage m’émeut, leur détermination force le respect.

Malala Yousafzai et Greta Thunberg réunies

Greta Thunberg et Malala Yousafzai se sont rencontrées pour la première fois !

Ça s’est passé à Oxford, où Malala, prix Nobel de la paix en 2014, étudie la philosophie. Greta Thunberg, en lice pour le prix Nobel de la paix cette année, a simplement commenté :

« Eh bien… aujourd’hui j’ai rencontré mon role model. Que dire de plus ? »

Malala a utilisé une légende un peu plus référencée :

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K — Malala (@Malala) February 25, 2020

« C’est la seule amie pour laquelle je sècherais des cours. »

Un message lourd de sens puisque, souviens-toi, le combat de Malala Yousafzai, c’est celui de l’accès des filles à l’éducation, notamment au Pakistan, pays dont elle est originaire.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, la jeune femme a été touchée à la tête, en sortant de son école, par une balle des talibans alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Malala a failli perdre la vie pour défendre son droit à aller en cours… alors que Greta Thunberg, elle, sèche les cours !

Elle est en effet l’instigatrice des grèves scolaires pour le climat, et cela fait près de 80 semaines qu’elle ne va plus à l’école, préférant dédier son temps à alerter les populations et leurs dirigeants sur l’urgence climatique.

Malala Yousafzai et Greta Thunberg, deux activistes unies

Cette rencontre me fait beaucoup de bien, et pas seulement parce qu’elle réunit deux jeunes femmes courageuses qui œuvrent à construire un monde meilleur.

J’y vois aussi un symbole de sororité, d’union malgré les différences.

Dans un monde que je trouve de plus en plus polarisé, voir une étudiante pakistanaise et une adolescente suédoise s’unir dans l’espoir d’un plus bel avenir, ça m’émeut, oui, j’ose le dire.

Elles n’ont ni le même vécu, ni les mêmes références, ni les mêmes privilèges et même pas forcément les mêmes priorités. Mais elles se respectent, elles s’aiment et elles le disent.

Eh ben moi je trouve ça beau. VOILÀ !