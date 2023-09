En Suisse, 30% de la population a changé ses habitudes grâce à Greta Thunberg

Une nouvelle étude suisse met en évidence un lien de causalité entre la mobilisation climatique de Greta Thunberg et l’évolution des pratiques quotidiennes de la population helvète.

Le 8 septembre 2023, une étude de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a révélé que 30 % des Suisses auraient changé leurs habitudes suite au travail de sensibilisation mené par le mouvement « Fridays for Future », fondé par l’activiste climatique suédoise Greta Thunberg.

Les usages en matière de transports et de recyclage particulièrement transformés

Les premiers domaines concernés par ces changements sont les transports, les habitudes de consommation et le recyclage.

Par exemple, environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré être plus enclines à chercher des alternatives à la voiture pour se rendre au travail. Ils rechercheraient également des produits biologiques locaux, mangeraient davantage de plats végétariens et choisiraient des destinations de vacances plus proches de leur domicile pour éviter de prendre l’avion. De nets efforts pour réduire le gâchis plastique ont aussi été enregistrés.

Des personnes déjà sensibles aux questions environnementales

L’étude a été menée en octobre et novembre 2019, juste après les nombreuses grèves pour le climat organisées par le mouvement « Fridays for Future » de Greta Thunberg.

Il s’agit d’un sondage numérique, réalisé auprès de 1 206 personnes âgées de 18 à 74 ans vivant dans la partie francophone ou germanophone du pays. Si l’échantillon est représentatif de la population suisse dans son ensemble en termes de sexe et d’âge, les personnes ayant un niveau d’éducation plus élevé sont surreprésentées.

L’étude souligne d’ailleurs que les personnes ayant opéré un changement de leurs comportements étaient déjà sensibles aux questions environnementales et ont un haut niveau d’éducation. Mais, le travail de sensibilisation mené par le mouvement de Greta Thunberg leur aurait tout de même permis de transformer leur conscience écologique en action concrète.

