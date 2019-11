Hé salut toi, ici Marie !

Le vendredi 6 décembre, je t’invite avec la rédac de madmoiZelle à célébrer les fêtes de fin d’année dans une ambiance enneigée !

Pendant le karaoké de cette Grosse Teuf, pas de jugement, pas de stress : tu pourras chanter fort et faux sans qu’aucune voisine ne juge ton interprétation de Céline !

En deuxième partie de soirée, la salle se transformera en club pour laisser ton corps s’enjailler sur du bon son.

C’est Dorothée, Louise et Mathilde qui te feront remuer le popotin jusqu’à ce que soif et déshydratation s’ensuivent. Ça va suer, c’est moi qui te le dis !

Et comme d’habitude, tu peux compter sur moi pour mettre le paquet sur la déco et les cadeaux.

Tu veux un aperçu de l’ambiance de la Grosse Teuf ?

Voici les photos de la dernière soirée à la Bellevilloise, tout droit sorties de l’appareil d’Eleanor Jenkins, va donc voir son compte Insta !

Pour te donner une idée du mood musical, voici quelques titres que tu vas entendre durant la soirée !

La playlist de la Grosse Teuf #29

🎤 Au karaoké 🎤

Angèle — Balance ton quoi

Pokémon — Attrapez-les tous !

Céline Dion et Garou — Sous le vent

Britney Spears — Toxic

Queen — Bohemian Rhapsody

💃 Sur le dancefloor 💃

Aya Nakamura — Pookie

Daft Punk — One More Time

Macklemore — Can’t hold us

The Shoes — Time to dance

Cardi B — I Like It Like That