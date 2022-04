On unboxe des produits tech en ASMR sur Twitch et ceci n’est pas un Kamoulox

Un live unboxing de matériel gaming ? Oui. Un live délirant en ASMR ? Un grand oui. Le mélange des deux avec trois de nos streameuses en plateau mercredi 27 avril ? UN ÉNORME OUI.

Du jamais vu sur notre chaîne Twitch ! Il était grand temps que je vous partage cette annonce de live hors du commun.

La semaine prochaine, mercredi 27 avril de 12h à 14h, Madmoizelle et son crew de streameuses auront l’occasion de tester en live des produits Logitech et Razer, pour votre plus grand plaisir. Mais attention, on ne va pas simplement ouvrir des cartons et admirer nos biens, non non !

ItsSarou, MamaPaprika et moi-même, Shakaam, vous ferons découvrir du matériel de qualité en ASMR. Silence, ça tourne…

L’ASMR, du miel pour les oreilles

Avant toutes festivités, laissez moi vous rappelez ce qu’est l’ASMR.

L‘autonomous sensory meridian response, que l’on pourrait traduire plus justement en français par « réponse autonome du méridien sensoriel », est le terme désignant la sensation que les gens ressentent lorsqu’ils regardent des vidéos stimulantes, une technique de relaxation par les sensations.

Les sensations sont déclenchées par un stimulus sensoriel (un « trigger »), la plupart du temps auditif et/ou visuel. Beaucoup de gens décrivent la sensation comme des « picotements » qui traversent l’arrière de la tête et de la colonne vertébrale de quelqu’un. D’autres disent que le rendu est profondément relaxant et peut même les endormir.

C’est avec beaucoup de confiance et un peu de vulnérabilité que je vous avoue aujourd’hui apprécier l’ASMR, et surtout l’ASMR food…

Autant quand c’est mon voisin de table Michel qui mâche trop fort sa viande à moitié cuite, j’ai des envie de meurtres, autant quand c’est Poopieblh qui apparait sur mon feed TikTok avec ses petites histoires douces, ses dégustations de mochis et ses ongles parfaits en nous chuchotant des mots doux : je KIFFE.

Logitech et Razer à l’honneur dans ce live ASMR

Voilà, je me suis confiée à vous. Mais rentrons dans le vif du sujet : quels accessoires gaming allons-nous tester ?

Découverte de la light Logitech Litra Glow

Le live, divisé en deux parties, accueille deux marques incontournables et tout aussi légendaires dans le milieu. Premièrement, testons ensemble en silence et transparence la nouvelle light dédiée aux créateurs et créatrices de contenus vidéo, signée Logitech.

La Litra Glow par Logitech

Logitech continue de développer sa gamme « For Creators » dédiée aux créateurs, créatrices de contenus et autres streamers. La Logitech Litra Glow apparaît comme une lampe à l’éclairage compact et puissant, spécialement pensée pour les streamers. Facile à utiliser et offrant de bonnes performances, elle est surtout bien plus abordable que sa concurrence et permet aux utilisateurs disposant d’un budget plus serré de s’équiper sans se ruiner pour 69€.

On a plus que hâte de tester la Litra Glow en live, afin de voir si les excellentes notes qu’elle a reçue sont justifiées !

Hello Kitty x Razer ? C’est oui !

En deuxième partie de live, on vous met des paillettes dans les yeux avec la nouvelle collection Hello Kitty and Friends par Razer, en partenariat avec Sanrio, la compagnie japonaise qui gère Hello Kitty.

En raison du fort intérêt des fans partout dans le monde, Razer a sorti une nouvelle collection. Cette sortie mondiale fait suite à la campagne réussie en Chine de la collection Razer x Hello Kitty.

Le Kraken BT Kitty, casque gaming

La gamme de produit comprend le Razer Kraken BT Kitty – Hello Kitty and Friends Edition, qu’on aura la chance de tester en live à vos cotés. Ce casque sans fil est alimenté par Razer Chroma™ RGB et illumine la pièce de mignonnerie.

Ensuite, la chaise gaming Razer Iskur X – Hello Kitty offrira un soutien optimal aux joueurs et joueuses, ainsi qu’un confort qui a l’air assez remarquable, avec un coussin lombaire tout kiki. Chaise qu’on devra, je le rappelle, monter toutes ensemble — en ASMR !

Razer lance une toute nouvelle collaboration Hello Kitty And Friends

Pour admirer nos talents de bricoleuses, de streameuses ASMR et de journalistes tech, notez immédiatement la date du live qui s’annonce déjà légendaire : mercredi 27 avril de 12h à 14h, pendant votre pause déjeuner.