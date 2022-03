Le tout nouveau crew Twitch Madmoizelle se présente à vous !

Eh oui, l‘équipe de stream Mad se renouvelle et accueille onze nouveaux streameurs de talent pour former le crew Twitch Madmoizelle! On vous dit tout sur cette nouvelle équipe de folie…

En août dernier s’est crée le nouveau crew Twitch signé Madmoizelle. Pendant ces derniers mois forts en surprises et émotions, nos streamers et streameuses ont formé une réelle équipe dynamique et complètement folle. Avec la progression de la chaîne, notre famille s’est agrandie et de tout nouveaux streameurs et streameuses de qualité se sont réunis pour se rajouter à la nouvelle superbe équipe de stream Madmoizelle. C’est avec honneur que j’ai déniché les perles rares du Twitch game, pour notre plus grand plaisir !

Vidéaste, animatrice, créatrice, musicien, compétitrice, gamer pro, chanteuse, présentatrice, ingénieur, caster… Nos streameurs et streameuses ont du talent, et on vous les présente aujourd’hui.

Onze nouveaux talents se rajoutent aux 6 membres de l’équipe Twitch Mad

Rappelons premièrement nos habitués de la chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver en live quotidiennement sur la chaîne Twitch de Madmoizelle ou sur leurs chaînes perso : HanaChan, habituée de la scène et spécialisée dans les libre-antennes et le multi gaming, Peps, notre vent de fraîcheur et de bonne humeur, SekaiLove notre présentatrice esport, Raumeuh et sa moustache mythique, MisterDwight et son humour aussi décalé que ses lives. Notre petite famille s’agrandit donc, et accueille depuis quelques semaines ses nouveaux membres. Comme à mon habitude, je leur ai posé des questions afin d’apprendre à mieux les découvrir…

MissClic

Compétitrice dans l’âme, cette partenaire Twitch stream depuis plus de 3 ans tous les jours des FPS et discute beaucoup avec sa communauté. Esport féminin, évolution des mentalités, place des femmes dans les jeux, autant de sujets qui lui tiennent à cœur.

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

MissClic : Je m’appelle Eva, Miss Clic sur les jeux, j’ai 26 ans même si on m’en donne souvent 16. Je viens de Lyon et je stream tous les jours depuis trois ans. J’ai choisi MissClic car il m’arrive souvent de tirer sur mes alliés et que le pseudo Oops était déjà pris…

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Si j’étais un plat ce serait les lasagnes sans hésiter, j’utilise ce plat comme « plat pour pécho » depuis des années ! ( fonctionne à 100% )

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Si j’avais un million d’euros pour une émission, j’essayerais de faire un parcours en mode Takeshi’s Castle avec des stars que j’adore, ce genre d’émission me fait mourir de rire !

Kelly_Jess

Place à la douceur et la déconne avec Kelly. Amatrice sur tous les jeux, anciennement membre de la structure esport suisse « Fragbox Gaming », elle a débuté les streams dans un cybercafé et vit aujourd’hui de sa passion !

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

Kelly : Kelly est mon prénom et mon pseudo, mais on m’appelle aussi douceur parce que je suis selon pas mal de monde une personne solaire, gentille mais fragile et délicate.

Secrétaire dans le irl, j’ai fait de la politique et je tire au fusil d’assaut. Je suis un réel couteau suisse car je touche à tout, mais de manière amatrice.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

La carbonara, c’est juste le plat le plus succulent, j’aime un grand nombre de recettes mais les pâtes réunissent tout le monde à table. J’aime beaucoup aussi la raclette comme toute suisse modèle…

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Si j’avais cette somme pour une émission, je créerais un documentaire sur les développements physique et psychologique. Le but serait de suivre quinze profils différents (âges, sexualité, origine, pays d’habitation, religion) sur un an pour comprendre leur vie, leurs problèmes, leur état d’esprit, leur état physique, et de bosser sur tout ça avec des professionnels.

MamaPaprika

100% jeux-vidéos et très touche à tout, notre ambassadrice Afro Gameuse stream une ambiance légère et sereine pour chaque viewer.

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

MamaPaprika : Je suis Mamapaprika, ou Mama pour les intimes. Chargée de communication digitale quand je ne streame pas : « Le web, c’est ma grande passion ». Et mon pseudo est un alliage entre mon prénom, le fait que je sois Maman et Paprika du film éponyme de Satoshi Kon.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Si j’étais un plat, je serais un plat familial qui réconforte, un plat qui a mijoté pendant des heures, genre une joue de boeuf ou une blanquette de veau.

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Avec un million d’euros, je ferais une émission road trip avec des streamers qui traverseraient la France pour rencontrer d’autres streamers, visiter des endroits emblématiques (dans le jv, ou juste culturellement parlant). Les streamers changeraient à chaque fois, avec des moments filmés à l’intérieur de la voiture pour capter les discussions.

Manonolita

Streameuse et vidéaste depuis 5 ans et demi, Manonolita stream un contenu varié et riche avec amour et humour.

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

Manonolita : Je suis animatrice Web et créatrice de contenus en tout genre ! Mon pseudo vient de mon prénom, Manon, et de Lolita, parce que quand j’étais petite c’était la chanson à la mode. Alors mon papa en a fait un mixte et m’appelait tout le temps comme ça, et c’est resté haha.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Je serais sans doûte des pâtes bolo !

Si tu avais un millions d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Une émission en plateau qui me permettrait de faire plein de contenus avec des invités du monde entier, des sujets d’actualité en tout genre… Bref un studio de rêve, accessible à tous et pour tous les domaines.

ItsSarou

Streameuse depuis 3 ans et demi, Sarou aime le multigaming, la discut’, les animés et la mode ! Sa chaîne tourne autour d’un projet qui est de promouvoir la visibilité des femmes voilées dans le domaine du jeu vidéo.

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

ItsSarou : Je m’appelle Sarah, je suis étudiante en mode luxe et E-business (Bac+3). Je suis photographe, community manager en freelance, fashion designer pour le prêt a porter de luxe pour homme (ma propre marque) et streameuse sur Twitch depuis septembre 2018. Mon pseudo vient tout simplement de mon surnom qu’on me donne par rapport à mon prénom !

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Je serais la salade de fruits, parce que je propose de tout en terme de contenus !

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Une émission qui ne mettrait en avant que les personnes racisées et issues de minorités, en mettant en valeur leur savoir-faire, leur créativité, mais aussi pour aider dans certains domaines, ET surtout discuter de plein de sujets qui nous touchent. Le but de cette émission serait de rassembler cette diversité et ces minorités pour montrer via l’audiovisuel français qu’ils existent!

OsezJoséphine

Créatrice bijoutière, Joséphine présente son métier et ses créations pendant ses lives directement de son atelier, où ça papote beaucoup sur tous les sujets. Régulièrement, elle réalise des bijoux sur la pop culture, Star Wars, Harry Potter, Zelda et autres pixel-art. Les gens qui découvrent peuvent suivre le processus du dessin préparatoire en passant par les soudures, jusqu’au dernier coup de polis !

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

OsezJoséphine : Pour faire simple, je suis une jeune créatrice bijoutière qui travaille dans son atelier-maison avec son chéri, qui lui est artiste peintre. L’art et le bricolage en tout genre sont mes passions, du dessin à la bijouterie mais aussi en passant par la mécanique, la restauration de meuble ou le bâtiment… Je suis une curieuse du savoir-faire !

Mon pseudo Osez Joséphine a été trouvé par ma maman (elle aura choisi les deux prénoms de ma vie) et c’est également le nom de mon entreprise. Il est inspiré de la chanson éponyme d’Alain Bashung et le prénom Joséphine m’a tout de suite plu car il m’évoque une femme du passé dont je suis très admirative, Joséphine Baker.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Pour la question du plat , je dirais que je suis un apéro dînatoire! C’est ce qui me vend le plus de rêve, souvent c’est avec plein de potes, tu manges plein de trucs différents, tu bois, tu fumes une cigarette en refaisant le monde, des fois jusqu’à tôt le matin…

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Avec un budget comme ça, une émission avec des guest pas extrêmement doués de leurs mains, mais qui ont envie de s’essayer à quelque chose de manuel du genre poterie, ébénisterie, mécanique, soufflage de verre… Il pourrait y avoir des intervenants et des guides. Je pense à ça par ce que typiquement, les vidéos de Squeezie qui s’essaye à des activités manuelles … mon dieu j’avais tellement envie de l’aider le pauvre!

Krose

Avec Krose, l’essentiel c’est de s’amuser ! Ça joue, fait du son et papote. Varie entre de la musique, du dessin, du just chatting, quelques émissions par-ci par-là et du jeu de temps en temps.

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

Krose : Je m’appelle Krose, je suis streamer et artiste musical. Mon pseudo vient d’un jeu RPG free to play auquel un pote m’a initié. J’en avais marre d’arborer le pseudo « Lucaset247 » alors j’avais décidé de changer pour « AlphaKorse », sauf que ça se prononçait comme la Corse. N’ayant aucune origine corse, j’ai donc rechangé pour « AlphaKrose » et progressivement le « Alpha » a disparu pour ne laisser place qu’au Krose que vous découvrez aujourd’hui !

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Si j’étais un plat, je serais un bon bucket KFC ! Babababa ! Ça réconforte, c’est à partager et convivial. Ça fait plaisir en somme ! Ah et au fait, c’est des Hot Wings donc ça pique un peu par moment (oopsi).

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Si j’avais un million, je réaliserais une émission de voyage, genre faire le tour du monde, avec des happening de ouf (je sais pas quoi encore mais t’inquiète c’est lourd).

Nëru

Nëru, c’est avant tout un projet musical que t’as déjà entendu chez ton streameur préféré. Chez lui, c’est production musicale, tutos et faq, contest de création et un peu de jeu vidéo !

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

Nëru: Moi c’est Clément aka Nëru ! Dans la vie actuelle, je suis Web Développeur pour une boîte et en freelance depuis le début du Covid. À la base, je suis compositeur de musique assistée par ordinateur aux accents acoustiques/world et c’est l’arrêt des concerts qui m’a fait me lancer sur Twitch un peu sérieusement.

Mon pseudo vient de Jawaharlal Nehru qui a permis à l’Inde de s’émanciper de la colonisation Britannique après les actions de Gandhi. Ayant beaucoup voyagé dans ce pays de cœur, j’avais inconsciemment adopté ce pseudo pour des jeux en ligne avant qu’il devienne mon nom de scène et donc de streamer.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Sans hésitation, un New York Cheesecake au Caramel Vegan of course.

Si tu avais un millions d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Une émission musicale dans laquelle je convierais streamers et musiciens pour organiser des jams et des covers. C’est un projet que j’ai en tête depuis un moment et que je compte monter dès que je le pourrai.

Sa_me_di

Just Chatting, animation de jeux de société, react, interviews et Talks, Sa_me_di aime animer des ateliers dans plusieurs thématiques: Développement personnel, professionnel, prise de parole, écriture inclusive, empouvoirement par la sexualité, crafts…

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

Sa_me_di : Je m’appelle Sam alias sa_me_di, j’ai 24 ans, je suis alternante en direction artistique et streameuse Just Chatting, React et Interview/Talk. Sa_me_di parce que tout le monde aime le samedi, pardi !

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Je serais probablement une pizza commandée sur Uber Eats (malheureusement pour mon compte en banque) !

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Un talk show à l’américaine avec plein d’invité.e.s, de la danse, des jeux et des moments d’interviews au coin du feu.

Hiso

Le charisme est dans la cravate. La pression est dans le verre. Hiso fait principalement du gaming, surtout du SimRacing, mais toujours en gardant à l’esprit l’animation. Son excellente capacité à toujours rebondir sur tous les sujets et à maintenir une ambiance saine au sein des conversations font de lui un streamer hors-pair !

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

Hiso : Salut ! Je m’appelle Bastien, je suis projeteur/géomètre dans une entreprise de Terrassements, absolument rien à voir avec le monde du numérique ou des jeux vidéos donc! Mon pseudo n’est pas super original, j’étais très fan de Hunter X Hunter et du personnage d’Hisoka et je me suis arrêté sur ce pseudo il y a bien 20 ans maintenant, et pour me démarquer quand même un peu j’ai rajouté ce petit smiley « o_O » à la fin.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Si je devais être un plat, je serais des lasagnes. De par mes origines et du temps que j’ai passé en Italie quand j’étais jeune. Puis c’est une orgie calorique comme je les aime, plein de fromage, de viande, de sauce tomate. Yummy !

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Si j’avais un million d’euros pour créer une émission, je ne sais même pas si ça serait suffisant, mais j’adorerais pouvoir créer un Taratata de Twitch. Je vis quasi toute la journée avec de la musique et j’adorais cette émission étant jeune !

TaraKroft

Streameuse et membre de l’asso Afrogameuses, Tara est extravertie et extracréative ! Univers plutôt dark fantasy, rock and queer, elle propose des lives artistiques et discussions profondes, des jeux et de la VR !

Madmoizelle : Qui es-tu, que fais-tu dans la vie et d’où vient ton pseudo ?

TaraKroft : Moi c’est Tara Kroft, je suis graphiste en freelance et je me lance dans une nouvelle quête principale : devenir tatoueuse. Mon pseudo me vient de la célèbre pilleuse de tombe, un des premiers jeux que j’ai pu jouer sur la Playstation 1, et un peu la version wish à 2 lettres de différence haha.

Si tu devais être un aliment, lequel serais-tu ?

Du riz avec de la sauce Maggi ! Parce que c’est le seul point commun qu’ont mes parents (Asiatique et Africain), et c’est un peu un plat à l’arrache qui me caractérise bien.

Si tu avais un million d’euros pour créer une émission, ça serait quoi ?

Un Queer Eye version FR, parce que c’est que du love et des bonnes ondes cette émission.

Et beh, ça en fait du beau monde ! Maintenant que vous nous connaissez, n'attendez plus : rejoignez-nous sur Twitch !