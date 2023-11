Droit à l’IVG dans la Constitution : un projet de loi bientôt présenté aux ministres

Ce projet de loi qui vise à protéger le droit à l’avortement devrait être examiné au Parlement courant le premier trimestre 2024.

C’est un engagement que l’on attend depuis un moment. Maintes fois promis par Emmanuel Macron, notamment le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le projet de loi qui va inscrire l’IVG dans la Constitution sera présenté le 13 décembre en Conseil des ministres.

Un projet de loi qui viserait à protéger le droit à l’avortement, après les nombreuses offensives réactionnaires présentes aux États-Unis suite l’abrogation de la loi Roe v. Wade.

Un congrès réunissant sénateurs et députés aura lieu au premier semestre 2024

Cette présentation sera suivie d’une possible réunion du Parlement en Congrès, réunissant députés et sénateurs, qui aurait lieu courant mars pour confirmer son adoption. Pour qu’il soit adopté, il faudra ensuite que les trois cinquièmes des députés et des sénateurs votent pour.

À lire aussi : Mélanie Vogel : « Le mouvement féministe en France est assez fort pour gagner la bataille de l’IVG »

« Droit » ou « liberté » de recourir à l’avortement ?

En novembre 2022, la députée LFI Mathilde Panot avait fait déjà adopter une proposition de loi constitutionnelle en première lecture à l’Assemblée, garantissant le « droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Le Sénat l’avait à son tour adopté en février, mais avec un changement sémantique : en inscrivant la « liberté de la femme » de recourir à l’IVG plutôt que son « droit ». Reste donc à savoir quelle formulation le projet de loi choisira.

À lire aussi : Inscription de l’IVG dans la Constitution : réelle avancée ou mesure symbolique ?

Le nombre d’avortements est à son plus haut niveau depuis 1990. En 2022, 234 300 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées, le chiffre le plus haut depuis 1990. Une augmentation qui est notamment due à plusieurs mesures qui ont simplifié l’accès à l’IVG.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.