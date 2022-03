Arrêtez tout : Madmoizelle sera à la ZLAN 2022 !

Pour la toute première fois, l’équipe Twitch de Madmoizelle participe à la plus grande compétition de jeu local française. Sortez les pompons !

Eh oui, le crew de stream Mad sort les grands moyens : direction la ZLAN !

La ZLAN, compétition de jeu vidéo incontournable

Avant toute chose, un petit rappel s’impose. Qu’est ce que la ZLAN ?

La ZLAN, c’est la plus grande compétition multigaming de France. Créée grâce à la nostalgie de souvenirs lointains, de l’époque des sessions LAN (Local Area Network, des moments multijoueurs où chacun amenait son PC et où l’ambiance était bon enfant), la ZLAN a vu le jour en 2019 sous l’impulsion du streamer Zerator.

À cela s’ajoute l’aspect compétition déjantée sur plus d’une dizaine de jeux différents, le tout retransmis en direct grâce à une impressionnante production télévisuelle.

La ZLAN 2022, avec du Madmoizelle dedans

Après trois éditions couronnées de succès, la ZLAN revient à Lyon les 8, 9 et 10 avril 2022. Et cette année, Madmoizelle est dans la place !

Cette année, la liste d’œuvres à poncer est encore plus variée que lors des éditions précédentes. La ZLAN 2022 se déroulera sur les jeux suivants :

Arènes, Battle Royales, compétitions classiques seront au programme, mais également du speedrun comme pour Elden Ring ! Comme le nom l’indique, le but est d’atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, le plus souvent terminer le jeu — ce qui peut être accompli en quelques minutes.

Une équipe 100% féminine et déterminée à la ZLAN 2022

Cette année, notre crew se compose de trois talents divers ayant la même envie : tout donner et rendre fière la team. Les streameuses composant cette équipe déjà mythique sont prêtes à tout !

MissClic, une habituée plus que motivée

Premièrement, accueillons comme il se doit MissClic !

À quoi elle joue ? Compétitrice dans l’âme, cette partenaire Twitch streame quotidiennement depuis trois ans des FPS, surtout Apex Legends.

Qui est-ce et où la retrouver ? MissClic discute beaucoup avec sa communauté, dans la bonne humeur et le fun, chaque jour sur Twitch. Esport féminin, évolution des mentalités, place des femmes dans les jeux : autant de sujets qui lui tiennent à cœur.

Pourquoi la ZLAN ? Cette année, Miss s’est re-inscrite après une première ZLAN où elle a su briller par ses skills et sa rage, sa détermination et surtout son humour.

Son jeu doudou pour la ZLAN ? Elle attend avec impatience Apex Legends . Pro du jeu, elle n’a plus besoin de prouver que ses ennemis n’ont aucune chance face à sa détermination et son talent.

. Pro du jeu, elle n’a plus besoin de prouver que ses ennemis n’ont aucune chance face à sa détermination et son talent. Sa hantise pour la Zlan ? Elden Ring la met en difficulté, car elle n’a pas l’habitude des speedruns sur des action-RPG.

Une citation pour finir ?

« À la ZLAN, l’ambiance est folle. On s’entraide tous et toutes ensemble avant, et pendant, le stress est palpable ! J’espère cette année passer les poules ; c’est toujours compliqué car même avec l’entrainement, le niveau est très haut. »

MllePeps, compétitrice qui a la gagne

Aux côtés de MissClic, c’est MllePeps qui rejoint l’équipe ZLAN Madmoizelle !

À quoi elle joue ? Streameuse multigaming au rapport ! Les let’s play horreur et FPS sont souvent au rendez-vous avec cette animatrice pleine de talent.

Qui est-ce et où la retrouver ? Membre de la team Madmoizelle depuis l’été 2021, MllePeps a su se faire une place bien distincte sur de nombreuses émissions et streamera directement via la chaîne Twitch de Madmoizelle pendant la ZLAN.

Pourquoi la ZLAN ? Pour « réveiller son côté compétitrice et surtout vivre des moments avec ses coéquipières pendant l’entraînement et le jour J ». Cet événement lui permettra également de rencontrer plein de nouvelles personnes ayant un objectif commun !

Son jeu doudou pour la ZLAN ? Age of Empires IV, sa spécialité depuis des années.

Sa hantise pour la ZLAN ? Pro Soccer, le jeu de foot en ligne que même moi je ne supporte pas.

Une citation pour la fin ?

« Mon attente dans cet événement c’est de réussir à franchir au moins les poules, mais le plus important c’est de passer des bons moments et d’avoir une vraie cohésion d’équipe même si on perd ! »

Shakaam, pas douée mais déterminée

Enfin, c’est moi-même, votre fidèle serviteur (servitrice ?) (serviteure ?) Shakaam, qui termine cette présentation d’équipe.

À quoi elle joue ? Honnêtement, à pas grand-chose et à tout à la fois. Parfaitement moyenne, je me définis un peu comme une grosse try hardeuse mais très mauvaise.

Qui est-ce et où la retrouver ? Directrice de la chaîne Twitch de Madmoizelle et streameuse à mon compte également, retrouvez moi en live régulièrement pour ne pas réussir, avec moi, à vaincre les plus easy des boss.

Pourquoi la ZLAN ? Pour faire briller Mad de mes talents (non) et de notre humour (oui), viser toujours plus haut et toujours plus loin (Mine).

Son jeu doudou pour la ZLAN ? J’avoue, je ne vais pas nous faire briller par mes talents (encore faudrait-il en avoir), mise à part peut-être Fall Guys où même un enfant pourrait gagner , mais je donnerai tout pour vous faire rire et faire que les viewers passent le meilleur week-end de l’année ! Préparez-vous, je vais vous secouer et déstabiliser les adversaires…

, mais je donnerai tout pour vous faire rire et faire que les viewers passent le meilleur week-end de l’année ! Préparez-vous, je vais vous et les adversaires… Sa hantise pour la ZLAN ? Tous les jeux. TOUS les jeux. Surtout ceux du début. Et de la fin.

Notez dans votre agenda : rendez-vous du 8 au 10 avril 2022 sur Twitch pour nous soutenir lors de cette nouvelle édition ZLAN !