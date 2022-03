Venez participer au festival adidas Sisters le 16 mars avec Madmoizelle

Le festival adidas Sisters sera lancé le 13 mars pour cinq semaines, afin de lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui entourent le sport féminin.

La marque adidas continue sur sa lancée et confirme se devise « Impossible is nothing » en organisant un événement unique sur cinq semaines dès le 13 mars. Au programme : ateliers, talks, tournois, entraînements et spectacles en présence d’artistes et d’athlètes de haut niveau organisés dans différentes villes de région parisienne.

L’inclusivité, la cohésion et la solidarité seront le fil conducteur du festival adidas Sisters. L’objectif pour la marque est de confirmer son engagement en faveur d’un changement réel et durable de la situation des femmes dans le monde du sport. Pour que plus aucune femme ne soit exclue des espaces de vie quotidienne, sportive et culturelle.

Bien évidement, Madmoizelle prend part à cet évènement lors du running sur les quais du canal de l’Ourcq et offre à 15 d’entres-vous l’opportunité d’y participer, en présence de certains membres de l’équipe.

Le 16 mars, rendez-vous à Pantin au Dock B avec Madmoizelle

La soirée commencera à 18h sur les quais du canal de l’Ourcq, un lieu prisé des adeptes du footing, avec un échauffement au rythme d’un dj set.

Il sera suivi d’un talk nommé « les espaces publics sont aussi à nous » de 19h à 19h45. Cette prise de parole abordera le sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les femmes dans les espaces publics.

Dès 20 heures et toutes les cinq minutes, des « Night Run Sessions » de 4 km seront lancées par groupes de 20 personnes. Pour l’occasion, le magazine propose à 15 d’entres vous de venir courir avec des membres de l’équipe !

L’occasion de partager un bon moment toutes ensembles, sur une distance de 4 km pour permettre une accessibilité au plus grand nombre. L’idée est de se réapproprier cet espace très agréable pour courir, même la nuit.

Pour fêter et célébrer cet effort collectif, un dj set du collectif GoodSisters.files, est prévu au sein du Dock B.

Inscrivez-vous pour participer à un Night session avec Madmoizelle

Un programme itinérant avec des activités accessibles : training, running, football

Cette soirée running est l’un des axes principaux du festival adidas Sisters, avec le training et le football.

La course à pied gagne des adeptes chaque année et pourtant, comme pour bon nombre d’activités sportives, les femmes qui la pratiquent peuvent être confrontées à des complications voire dangers liés à leur genre.

Le plus grand d’entre eux reste le harcèlement de rue. En organisant cette courses dans un lieu public, qui plus est de nuit, adidas désire faire passer un message : les femmes peuvent aller courir où elles le souhaitent et quand elles le souhaitent.

Les membres du magazine Madmoizelle sont impatientes de vous retrouver lors du festival adidas Sisters le 16 mars à 18 heures sur les quais du canal de l’Ourcq près du Dock B.

