Appel à témoignages : venez nous raconter vos pires histoires de voisinage

Pour notre format témoignage « Le pire du pire », nous sommes à la recherche d’histoires et d’anecdotes impliquant des voisins chelous et/ou relous. Vous voulez témoigner ? On vous explique tout ci-dessous.

À moins de vivre en ermite dans une cabane au fin fond du Larzac, vous avez sans doute déjà eu au moins une fois dans votre vie un·e voisin·e qui vous tapait sur le système, était totalement sans gêne, envahissant·e, voire carrément un peu flippant.e.

Peut-être même cela a donné lieu à des discussions avec vos potes ou votre famille, durant lesquelles vous leur avez raconté les zinzineries que vous viviez dans votre immeuble ou votre lotissement, histoire de vous sentir moins seul·e et justifier votre envie soudaine de déménager.

Pour notre « Le pire du pire », on aimerait, nous aussi, tout savoir sur votre voisinage de l’enfer ! Qu’il s’agisse d’une histoire de poubelles jamais sorties, de musique (beaucoup) trop forte ou qui épie vos allées et venues dans le couloir.

Les anecdotes ne manquent pas, alors venez nous raconter les vôtres pour que l’on puisse tout autant rire avec vous que compatir.

Comment participer ?

Ça vous dit de témoigner ?

Pour ce faire, c’est très simple. : il suffit d’envoyer un mail à temoignages[@]madmoizelle.com avec en objet « Le pire du pire du voisinage » et de nous raconter en corps de mail votre anecdote (n’hésitez pas à détailler, votre histoire n’en sera que plus intéressante !) en nous précisant bien votre âge, votre prénom (ça peut parfaitement être un pseudo si vous souhaitez rester anonyme) et comment vous joindre si on a quelques questions complémentaires à vous poser.

On a hâte de vous lire !

