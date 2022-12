Envoyez vos courts-métrages au Nikon Film Festival !

Vous avez envie de faire des films et qu’ils soient vus ? Bienveillant, drôle et passionnant, le Nikon Film Festival est l’occasion parfaite pour vous lancer ! Que vous soyez participant ou fan de courts-métrages, voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle édition.

Toujours gratuit, ouvert à tous, le Nikon Film Festival revient pour sa 13ème édition… et un thème plus inspirant que jamais. Dites adieu à votre syndrome de l’imposteur, et à vos caméras !

Le nombre 13, en 2 minutes 20

S’il y a bien un festival aussi accessible que prestigieux, c’est le Nikon Film Festival !

Cette compétition de courts-métrages dénote par l’immense liberté de tons, de thèmes et de formes qu’elle laisse aux participants, tout en étant un tremplin exceptionnel pour qui souhaite se lancer dans sa passion du cinéma.

Pour fêter comme il se doit sa 13ème année, le festival a choisi comme thème de cette édition le nombre 13. Un nombre pas comme les autres puisqu’il est au centre de bien des mystères et des superstitions à travers le monde et les âges… Symbole de chance ou signe de mauvais augure, incarnation de déséquilibre, objet de peur ou au contraire, de confiance… Et vous, le 13, ça vous inspire quoi ?

Comme chaque année, il n’y a qu’une seule règle pour présenter son court-métrage : il ne doit pas dépasser 2 min 20.

© capture d’écran du site du Nikon Film Festival

Madmoizelle fait partie du jury !

Cette année, Alexandre Astier a été choisi pour présider le Jury. Le célèbre créateur et interprète de Kaamelot a annoncé la couleur d’une édition prometteuse dans une vidéo postée sur Instagram en octobre. Il sera accompagné de Caroline Anglade, Mariama Gueye, Pio Marmaï, Luciole, François Descraques, Maud Chalard, Romain Quirot, Guillemette Odicino, Pascale Faure, David Bertrand et Alexandre Dino, qui décerneront le Grand Prix du Jury.

La très bonne nouvelle cette année, c’est que Madmoizelle a l’honneur de faire partie des membres du Prix de la Critique, qui est constitué de journalistes culturels.

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire sur le site du Nikon Film Festival, où le règlement du concours est disponible. Vous avez jusqu’au 25 janvier pour vous inscrire !

CALENDRIER 2022 – 2023

● Jusqu’au 25 janvier 2023 : réception des films des participants

● 1er février 2023 : diffusion des films en compétition et ouverture des votes pour le Prix du Public

● Annonce des 50 finalistes : fin mars 2023

● Cérémonie de Remise des Prix : 21 avril 2023

À lire aussi : Qui est Euzhan Palcy, réalisatrice martiniquaise qui reçoit un Oscar d’honneur pour sa carrière ?

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran du site du Nikon Film Festival