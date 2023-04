Au Nikon Film Festival, l’intelligence artificielle s’invite dans le palmarès

Le palmarès de la 13e édition du festival de court-métrage a été dévoilé vendredi 21 avril. La réalisatrice Anna Apter a remporté deux prix majeurs du Nikon Film Festival 2023, pour /Imagine généré par Intelligence Artificielle.

Vendredi 21 avril, le palmarès du 13e Nikon Film Festival s’est dévoilé, départageant quelques 2 229 films. Avec un jury cette année présidé par Alexandre Astier, le thème imposé de cette nouvelle édition était le chiffre 13.

Le prix de la critique et de la mise en scène pour un film généré par Intelligence Artificielle

Surprise : c’est /Imagine de la réalisatrice Anna Apter, qui a remporté deux prix majeurs, ceux de la critique et de la mise en scène. Sa particularité ? Des personnages, mais pas d’acteurs, la réalisatrice ayant eu recours à une intelligence artificielle pour exécuter ses ordres, et lui faire rectifier son travail jusqu’à obtenir satisfaction.

Ironie du sort, ce court-métrage de 2 minutes 40 imagine justement ce que c’est d’avoir 13 ans aujourd’hui, à l’heure des réseaux sociaux et du tout virtuel. « Aucun enfant n’a fait d’heure supplémentaire pour les besoins de cette vidéo car ils n’existent pas », a prévenu Anna Apter sur son compte Instagram.

Graphiste de formation, Anna Apter est également actrice, scénariste et réalisatrice des mini-séries Cher journal et Ça sera (peut-être) mieux après diffusées sur Canal+.

Auprès de 20 minutes, elle confie avoir « demandé à l’IA Midjourney de générer des images fixes ». Images qu’elle a ensuite « retouchées et animées avec d’autres outils gratuits, disponibles sur Internet ».

Un palmarès varié pour le Nikon Film Festival 2023

Outre cette récompense, le jury du Nikon Film Festival a décerné parmi les 50 finalistes son Grand Prix à Tears Come From Above, de Margaux Fazio et Manon Stutz, court-métrage consacré à un survivant gay des camps de la mort, qui a également raflé le prix international.

Plusieurs créations comiques ont également été récompensées, dont La Grinta d’Ilan Zerrouki, 13 euros, de Bertrand Goncalves et Guillaume Courty ainsi que Réincarnés de Camille Charbeau et Hugo Brunswick et Dommage, d’Alice Isaaz.

Le palmarès complet du Nikon Film Festival 2023