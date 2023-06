La merveilleuse histoire d’Henry Sugar : tout ce qu’il faut savoir sur le prochain film de Wes Anderson

Dans La merveilleuse histoire d’Henry Sugar, Wes Anderson adaptera quatre nouvelles de Roald Dahl, l’écrivain à qui l’on devait déjà Fantastic Mister Fox. Au programme : un film Netflix en quatre parties, mettant en scène « les histoires les plus sombres et tordues » que l’auteur ait écrit pour les adultes.

Il y a de ces réalisateurs qui ne se reposent et jamais et aiment sortir un film tous les six mois. Alors même que nous autres pauvres mortels attendons la sortie de son nouveau film Asteroid City le 21 juin, Wes Anderson, lui, est déjà en train de plancher sérieusement sur son prochain long-métrage.

De son casting à son synopsis ou encore sa date de sortie : voici tout ce que l’on sait sur… La merveilleuse histoire d’Henry Sugar.

Comme pour Fantastic Mr. Fox, une adaptation de l’auteur fétiche de Wes Anderson

Comme l’un de ses meilleurs films, Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson adaptera de nouveau les écrits de l’auteur britannique Roald Dahl.

Alors que Fantastic Mr. Fox était inspiré d’un roman, son prochain film sera adapté de The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, un recueil de nouvelles publié en 1977. Le film devrait être découpé en plusieurs actes et mettra en scène quatre histoires de l’ouvrage original.

Dans une interview avec Variety, l’acteur Rupert Friend, qui sera vraisemblablement au casting, a donné un peu le ton du film :

« Cela pourrait changer, mais quand nous l’avons fait, il y avait quatre histoires tirées [d’une collection de nouvelles] de Roald Dahl, qui sont ses histoires légèrement plus sombres et tordues qu’il a écrites pour les adultes »

scarlett johansson // Source : LLC

La merveilleuse histoire d’Henry Sugar, de quoi ça parle ?

Attention les yeux : le synopsis du prochain Wes Anderson annonce l’un des films les plus rocambolesques de sa carrière.

On y suit Henry Sugar, un homme riche qui a un penchant pour le jeu. Un jour, il lit le rapport d’un médecin qui décrit un étrange patient originaire d’Inde, capable de voir malgré le fait que ses yeux soient cousus. Depuis, l’homme aurait développé des étranges capacités pour réaliser un numéro incroyablement lucratif dans un cirque. Henry découvre la méthode par laquelle les médecins ont « retiré » la vue à cet homme.

Henry décide de faire la même chose et se donne finalement le pouvoir de voir malgré ses yeux cousus. A l’aide de ses pouvoirs, il se soumet à une série de charades destinées à lui faire gagner une énorme somme d’argent.

Nul doute que les aventures d’Henry seront déclinées sur plusieurs épisodes au sein du même film.

Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel… qui sera au casting du prochain Wes Anderson ?

Dans le même entretien avec Variety, Rupert Friend a révélé les noms de ses partenaires de jeu :

« Wes en a pris quatre (des nouvelles) et a constitué une petite troupe d’acteurs : moi-même, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Dev Patel et Richard Ayoade. Nous jouons chacun dans environ deux des histoires et changeons de rôle. Je pense que Ralph pourrait être dans chacun d’eux. »

Étant donné l’amour de Wes Anderson pour les castings XXL, nul doute que cette liste ne devrait pas tarder à se rallonger !

Ça sort ou et quand ?

Si Asteroid City sortira bel et bien sur grand écran, La merveilleuse histoire d’Henry Sugar devrait connaître un destin différent. The Film Stage rapporte que le film sortira sur Netflix en automne.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.