Vous avez loupé notre dernier Apéro des Daronnes ? Voici le replay !

« L’Apéro des Daronnes », c’est notre émission mensuelle sur la parentalité. Pour cette deuxième édition, Marie-Stéphanie Servos et Manon Portanier ont parlé de post-partum avec Eve Simonet, créatrice du documentaire « Post-Partum » et de la plateforme de streaming féministe On.suzane.

On ne peut pas être partout, et c’est bien pour ça que le replay existe. Si vous n’avez pas pu suivre notre dernière émission avec Eve Simonet, petite séance de rattrapage !

L’Apéro des Daronnes avec Eve Simonet en replay

Pendant 1h30 sur Twitch, Marie-Stéphanie Servos, Eve Simonet et Manon Portanier ont échangé autour de leurs expériences du post-partum, mais aussi du travail d’Eve Simonet qui contribue, grâce à son documentaire « Post-Partum » et à la création de sa plateforme de streaming féministe On.suzane, à donner plus de visibilité à des sujets encore tabous pour de nombreuses personnes.

On ne vous en dit pas plus, et on vous laisse découvrir tout cela, directement sur notre chaîne YouTube :

Bien sûr, si vous le préférez, le replay est également disponible en podcast, parce qu’on est comme ça chez Madmoizelle, on ne fait pas les choses à moitié :

Rendez-vous le 31 janvier pour la prochaine émission en compagnie d’Anna Roy, sage-femme, chroniqueuse pour la Maison des Maternelles, animatrice du podcast Sage-Meuf sur Europe 1 et autrice de nombreux livres dont “Le post-partum dure 3 ans”.

