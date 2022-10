Sexe, alcool… Anna Roy répond à toutes les questions sur la grossesse et l’accouchement

Anna Roy répond à toutes les questions que vous vous posez sur la grossesse, sans tabous.

Est-ce qu’on se fait vraiment caca dessus quand on accouche ? Et l’alcool, c’est vraiment interdit ? A-t-on le droit de refuser une épisiotomie ? Toutes ces questions et bien d’autres ont une réponse, et c’est Anna Roy, notre sage-femme préférée, qui y répond.

Anna Roy répond à vos questions sur la grossesse

Il y a quelques semaines, on vous avait proposé de poser des questions sur notre compte Instagram à Anna Roy, sage-femme, autrice et chroniqueuse pour l’émission La Maison des Maternelles. Vous avez été nombreuses à participer, et on a décidé d’en faire une vidéo !

Anna Roy répond à tout, mais si vous avez encore des questions, toutes les réponses sont forcément dans son nouveau livre « C’est ma grossesse » publié aux éditions L’Iconoclaste, disponible depuis le 15 septembre dans toutes les bonnes libraires et en e-commerce.

