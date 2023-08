Choose Love : tout savoir sur ce Bandersnatch version comédie romantique qui débarque sur Netflix

Après Bandersnatch, le mémorable épisode de Black Mirror, un nouveau film interactif arrivera sur Netflix le 31 août. Exit la science-fiction : faites place à la comédie romantique.

Vous avez déjà fait cent fois le tour des scénarios possibles dans Bandersnatch, l’épisode interactif de Black Mirror qui avait passionné les abonnés de Netflix en 2019 ?

On doit bien l’avouer : on avait adoré ce concept. Ainsi, c’est avec plaisir qu’on a appris ce 1er août que la plateforme était sur le point de croiser de nouveau film et jeu vidéo, en s’attaquant cette fois à un tout nouveau genre dans son catalogue : la comédie romantique.

Plutôt timide, entreprenante, aventureuse ou partisane du confort : c’est à vous de prendre en main le destin de l’héroïne de ce nouveau programme au titre évocateur, Choose Love.

La bande-annonce de Choose Love

Choose Love, de quoi ça parle ?

Tout semble aller au mieux pour Cami : elle aime son job, son fiancé Paul… du moins, c’est ce qu’elle pensait avant de rencontrer une voyante lors d’une séance de divination qui va bouleverse toutes ces convictions.

Cami prend conscience de toutes les possibilités qui s’offrent à elle. Qui doit-elle choisir entre Rex, un musicien british ou Jack, son premier petit ami. Côté professionnel, la jeune femme est également en proie aux doutes : va-t-elle continuer sur la voie d’un travail stable, mais qui ne la passionne plus, ou tout plaquer pour pousuivre son rêve de devenir chanteuse ?

Je ne sais pas vous mais en ce qui me concerne, j’ai déjà une petite idée du scénario que je choisirai le 31 août.

Comment ça marche ?

Comme dans Bandersnatch, cette comédie interactive mélangera des choix entre des détails pouvant sembler anodin (dans l’épisode de Black Mirror, on pouvait, par exemple, choisir quelles céréales le personnage principal allait manger au petit-déjeuner) et des dilemmes éthiques majeurs, qui renseignera le jeu sur la morale de votre personnage. Chacune de vos décisions vous guidera jusqu’à une fin bien à vous, dans l’infinité des scénarios possibles…

Choose Love // Source : Netflix

Au casting et à la réalisation : des habitués de romances

Choose Love est signé par deux habitués des comédies romantiques : le réalisateur Stuart McDonald et la scénariste Josann McGibbon.

Pareillement, côté casting, on retrouvera plusieurs visages assez peu connus mais s’étant tous illustrés dans le genre de la comédie romantique, comme la chanteuse et actrice Laura Marano (Austin & Ally, Comme Cendrillon 5), Scott Michael Foster (You).

Choose Love, ça sort où et quand ?

Pour « jouer » à Choose Love, rendez-vous sur Netflix le 31 août.

