Les 15 meilleurs films d’horreur à voir sur Netflix

Netflix n’héberge pas que des romances sucrées. Elle accueille aussi un joli nombre de films d’horreur, et on vous a sélectionné les meilleurs.

Ce qu’il y a de particulier avec le cinéma d’horreur, c’est qu’il abrite tout un panel de sous-genres promettant de distraire sinon tout le monde (il demeure quelques réfractaires au concept même d’effroi) au moins une bonne partie des cinéphiles.

Le slasher, le Giallo, le film de zombies, le rape and revenge, le torture porn, le body horror : ils sont nombreux à prétendre vouloir vous divertir.

Pour redorer le blason d’un genre trop longtemps boudé par les VRP du bon gout cinématographique et pour vous faire vivre le grand frisson, voilà les meilleurs films d’épouvante disponibles sur Netflix (et promis, on y a pas mis l’hérésie World War Z).

Hush (Pas un bruit), de Mike Flanagan

Hush, c’est une expérience sensorielle de haute voltige, qui tient son concept de A à Z sans jamais fléchir.

Ce qui n’est pas étonnant si l’on considère le talent de son créateur, Mike Flanagan, le papa des meilleures séries d’horreur a avoir jamais existé : The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et Sermons de minuit, toutes disponibles sur Netflix.

Pas un bruit, de son titre français, c’est le troisième long-métrage de son réalisateur qui raconte l’histoire d’une écrivaine sourde et muette se retrouvant séquestrée dans sa demeure par un individu sadique et récalcitrant.

En dépit de son handicap, la jeune femme doit se montrer alerte si elle veut échapper à son agresseur, prêt à tout pour lui faire la peau….

Conjuring, de Jame Wan

Réalisée par James Wan, la saga The Conjuring a été un vrai succès critique et commercial.

À juste titre d’ailleurs, car elle a été écrite, réalisée et interprétée avec soin, à grands renforts de gros sous.

C’est James Wan, le grand-manitou de l’horreur moderne et pourfendeur des drames horrifiques intimistes, qui y expose tout son savoir-faire grandiloquent et, grâce au gros budget dont il dispose, y innove techniquement.

Ainsi, sa caméra volante passe dans des trous de souris et survole les pièces de la maison hantée avec légèreté, ce qui participe largement à notre appréciation du film, en dépit des centaines de jumpscares éculés auxquels il a recours pour faire flipper dans les chaumières.

Conjuring : Les dossiers Warren, premier volet de la trilogie, raconte l’histoire horrible mais vraie (largement romancée cependant) d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée.

Contraints d’affronter une créature démoniaque d’une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière.

Mother!, de Darren Aronofsky

Lors de la sortie de Mother!, le public a été divisé : certains ont crié au génie, d’autres au navet.

On appartient clairement à la première catégorie. Car dans ce film signé Darren Aronofsky, le cauchemar côtoie la poésie et l’horreur le sublime. C’est hystérique, épileptique. C’est GÉNIAL.

Pour rappel : Mother!, c’est l’histoire d’un couple qui mène une vie pépère dans une baraque paumée.

Lui est écrivain et ne parvient pas à pondre la moindre ligne, elle s’occupe de rénover la maison du sol au plafond.

Un couple dont l’existence va se retrouver bouleversée par l’arrivée inopportune d’invités pour le moins chelou…

Ce film riche en métaphores en dit long sur notre monde actuel et peut être vu aussi bien comme l’allégorie de l’hystérie créative et du besoin de reconnaissance que comme le cri de détresse d’une nature qui agonise.

Sacré programme !

Le Rituel, de David Bruckner

Netflix ne fait pas qu’accueillir des films distribués en salles. Il en commande aussi, qui sont dès lors estampillés du sigle rouge. Le cinquième film de David Bruckner en fait partie.

Le Rituel est un joli produit, à l’identité mi-mainstream, mi-arty dont l’intrigue est vue et revue, mais son traitement subtil, délicat et malin !

Luke et ses amis partent en périple dans les montagnes désertes d’Europe du nord pour rendre hommage à leur ami décédé quelques mois plus tôt, à l’issue d’une agression sauvage.

Dans cette nature désolée et mystérieuse, le groupe va vite se rendre compte qu’une présence maléfique veut leur peau…

Vous trouvez le synopsis bateau ? On ne peut que vous donner raison. Oui mais voilà, c’est parfois dans les intrigues les plus bateaux que résident la surprise, car le diable se cache dans les détails.

Halloween, de David Gordon Green

En 1978, une légende naissait sous les doigts habiles — pour ne pas dire experts — du maitre John Carpenter.

Une légende reprise et façonnée par plusieurs autres créateurs au fil des années, dont David Gordon Green, qui en 2018 a fait fi des neuf opus précédents le sien pour proposer une suite direct au film culte de 1978, toujours avec Jamie Lee Curtis.

Pour rappel, le premier Halloween (qui a servi de rampe de lancement aux slashers, ces films où des adolescents de font décimer à l’arme blanche par un homme masqué) racontait l’histoire lugubre de Michael Myers, qui poignarde violemment sa sœur alors qu’il n’est encore qu’un enfant, la nuit d’Halloween.

Suite à quoi il est interné dans un asile psychiatrique.

Quinze ans plus tard, il parvient à s’évader et se met en tête de retourner là où tout a commencé. Une fois dans sa ville natale, il attaque sauvagement plusieurs adolescents.

Dans le Halloween de David Gordon Green disponible sur Netflix, Michael Myers revient pour finir ce qu’il a entrepris il y a des années. Quarante ans après les premiers évènements, la lutte finale, qui implique trois générations de femmes, est véritablement épique.

Annihilation d’Alex Garland

Lors de sa sortie en salles le 23 février 2018 aux Etats-Unis, Annihilation a fait sensation.

The Guardian en a parlé comme « l’un des meilleurs films de l’année » — ce qui ne l’a pas empêché d’être privé d’une distribution en salles en France. Ainsi, c’est directement sur Netflix qu’a atterri cet OVNI signé Alex Garland, le réalisateur d’Ex machina, qui promettait déjà au réalisateur une carrière soignée et pointue.

Natalie Portman y campe Lena, une biologiste et ancienne militaire dont le mari a disparu depuis un an, et que personne ne réussit à localiser. Lorsqu’il finit par rentrer, il se met à souffrir d’un mal étrange, qui lui fait cracher tout son sang.

Pour lever le voile sur ce qui est arrivé à son époux, Lena participe à une mission top secrète, dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des côtes américaines.

La zone d’où son mari revient.

Une fois sur place, toutes les femmes de l’expédition souffrent d’une sévère désorientation. Elles découvrent vite que les créatures qui hantent les lieux ont subi d’importantes mutations.

En dépit de la beauté des paysages, le danger règne. Elles le savent. Il peut venir de partout mais aussi d’elles-mêmes…

Sans doute l’un des meilleurs films de genre de ces dernières années.

Le Bon apôtre, de Gareth Evans

Horreur + Dan Stevens (alias David dans Legion) + une île = perfection. Ou presque !

Le Bon apôtre, signé Gareth Evans, réalisateur du culte The Raid, démarre son film lentement avant de déchainer toutes ses violences.

Il crée ainsi la surprise en livrant un film gore, archi-brutal, à des kilomètres des films d’horreur souvent plus suggestifs qu’ouvertement violents, abrités par Netflix.

Le Bon apôtre raconte l’histoire d’un homme au passé trouble qui doit se rendre incognito sur une île pour sauver sa sœur des griffes d’une secte aux pratiques macabres. Là-bas, tous vénèrent une sorte de grande prêtresse de la nature, qui vit cachée dans une sombre et grande maison.

Tous pensent que c’est elle qui permet aux récoltes d’être fructueuses.

Une fois sur place, notre héros n’a qu’une chose en tête : retrouver sa sœur et la sortir de cet enfer coûte que coûte. Ce qu’il ne peut pas faire sans y laisser quelques plumes.

Hostel, d’Eli Roth

Comment compiler les meilleurs films d’horreur disponibles sur Netflix sans évoquer le film culte d’Eli Roth Hostel ?

Gore à souhait, ce torture porn movie a révolutionné l’année 2006 et s’est immédiatement imposé comme LE film d’horreur de sa génération, en tout cas pour qui aime l’hémoglobine et la souffrance.

Hostel se déroule en Slovaquie.

Deux étudiants américains, Paxton et Josh, qui effectuent un road-trip en Europe, se sont arrêtés dans une petite ville qu’on leur a décrit comme le nirvana du cul et de la fête dédiée à qui veut s’envoyer en l’air du matin au soir.

Sauf que cette petite ville a de plus sombres intentions qu’il n’y parait ! Et l’enfer commence.

Les Affamés, de Robin Aubert

Les Affamés est un film de zombies canadien bourré d’humour et de références, qui s’adresse à un public amoureux de série B.

Si vous aimez l’hémoglobine, les morts-vivants, et surtout l’accent québécois, on vous conseille grandement Les Affamés, un film qui est passé totalement inaperçu en France et a pourtant séduit les plus grands festivals de cinéma internationaux comme la Berlinale ou encore le TIFF.

Réalisé par Robin Aubert, ce film à petit budget se concentre sur la vie de quelques habitants d’un village, qui vont faire front contre des zombies très opiniâtres.

Les Affamés oscille constamment entre drame et comédie, ne choisissant jamais son camp, un peu dans la lignée de la Blood and Ice cream Trilogy d’Edgar Wright.

Un lettre d’amour aux films de série B, bien trop singulière pour demeurer méconnue.

Creep, de Patrick Brice

Creep, qui n’a l’air de rien si l’on s’en tient à sa simple bande-annonce, est pourtant un excellent diptyque.

Un found footage qui a couté trois fois rien mais séduit dès ses premières minutes par sa loufoque singularité.

La preuve qu’on peut faire du très bon avec très peu.

Le concept est tout simple : un caméraman accepte de se rendre dans un coin paumé pour filmer les derniers jours d’un type qui est condamné à mourir d’une maladie incurable.

Ledit type se comporte bien sûr de manière EXTRÊMEMENT étrange, et ce dès le début. Ce qui ne décide pas notre jeune caméraman à se carapater…

The Forest, de Jason Zada

Vous connaissez sûrement Natalie Dormer pour ses rôles inoubliables dans Game of Thrones, Les Tudors ou encore Hunger Games.

Mais cette actrice a plus d’une corde à son arc et s’est récemment illustrée dans le cinéma de genre. En l’occurence The Forest, sorti en France directement en VOD.

Prenant, ce film souffre d’une surcharge d’éléments trop rocambolesques pour en faire une merveille, mais dispose de suffisamment de bons points pour s’incruster dans une de vos soirées canap/Netflix.

Natalie Dormer y campe une jeune Américaine qui doit partir pour le Japon, où sa sœur a disparu. La dernière fois qu’elle a été vue ? Parmi les arbres d’Aokigahara, aussi appelée la forêt des suicides — en référence au nombre de personnes qui choisissent de s’y donner la mort.

Sara refuse de croire à cette éventualité et se met en tête de retrouver sa jumelle.

Insidious 2 et 3, de James Wan et Leigh Whannell

Si la saga Insidious n’est pas à son grand complet sur la plateforme, il est tout de même possible d’y trouver les volets 2 et 3.

Le premier, absent de Netflix bien qu’il soit le meilleur de la quadrilogie, raconte l’histoire de Josh, sa femme et leurs trois enfants, qui vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque leur fils ainé tombe dans un coma inexpliqué.

Des évènements surnaturels ne tardent alors pas à survenir, qui viennent également hanter les volets suivants.

À court de solution, Josh et sa femme finissent par appeler une médium prénommée Elise. Celle-ci leur révèle que leur fils est coincé dans « le lointain », quelque part entre la vie et la mort, dans une dimension astrale, et que les manifestations surnaturelles sont l’œuvre de démons voulant s’emparer de son corps.

Pour sauver son fils, Josh va donc devoir s’aventurer dans le lointain… Un endroit pas hyper accueillant, vous vous en doutez.

Dans le second volet d’Insidious, la famille Lambert se retrouve de nouveau en proie à d’affreux esprits malins. Le troisième opus quant à lui se concentre sur de nouvelles familles.

Une saga culte, toujours efficace !

La Plateforme, de Galder Gaztelu-Urrutia

Réalisée par Galder Gaztelu-Urrutia, cette dystopie espagnole présentée au festival de Toronto 2020 est un huis-clos.

La presque totalité des scènes se déroulent dans « une fosse » composée de plusieurs dizaines d’étages, sorte de tour/prison avec un trou en son centre, par lequel passe chaque jour une dalle pleine de nourriture, qui part de l’étage le plus haut et descend jusqu’au plus bas.

Il n’existe qu’une dalle, et celle-ci n’est approvisionnée qu’en haut de la tour.

Ce qui signifie que les habitants des étages du haut auront à manger à leur guise, et que les derniers n’auront… rien. Rien du tout.

Les étages intermédiaires, quant à eux, devront se nourrir des restes des étages supérieurs. C’est donc la règle du « premier servi » qui s’applique ici.

Un jour, un jeune homme nommé Goreng se réveille au 48ème étage de cette tour.

Son voisin lui apprend que chaque mois, ils se feront transférer d’étage. Il sera donc possible que la prochaine fois, ils se retrouvent tout en bas, et ne puissent pas se nourrir…

La Plateforme est un film hardcore. Dedans, ça saigne, ça se charcute, ça se chie dessus, et ça mange avec sauvagerie.

Car dans ce système mis en place par « L’Administration » les habitudes des humains sont mises à rude épreuve.

Impossible en effet, dans la fosse, de ne pas voir son comportement être altéré par le manque de nourriture, puis son trop-plein, puis son absence totale.

Les « prisonniers », qui pourraient décider de se serrer les coudes et de se rationner pour permettre aux étages inférieurs de survivre, ont davantage tendance à l’égoïsme et se comportent comme des animaux quand arrive l’heure de la pitance.

Cette expérience, censée démontrée que la seule clé à la survie est l’entraide, est mise à mal par les plus bas instincts des hommes.

Et c’est effroyablement efficace !

Vous avez désormais une quinzaine de films à dévorer pour frémir depuis votre canapé.

Un détail, qui n’en est pas un, a dû toutefois vous frapper dans cette sélection : tous les films cités ont été réalisés par des hommes.

En effet, Netflix abrite très peu de films d’horreur réalisés par des femmes. Toutefois, il est important de préciser qu’elles sont loin d’être rares, les femmes à fabriquer l’horreur, et une excellente horreur qui plus est.

On pense notamment à Julia Ducournau, Claire Denis, Jennifer Kent, Lynne Ramsay, Coralie Fargeat et consœurs, dont le talent de conteuses d’histoires illumine le cinéma de genre.

Si elles sont toutes absentes de la plateforme au sigle rouge, vous pouvez toutefois (re)découvrir leurs ouvres sur Amazon Prime Video ou MyCanal.

