Dario Argento, le maître de l’horreur, revient hanter vos nuits : il est de retour !

Le maître de l’horreur revient cette année avec une toute nouvelle réalisation. Ça s’appelle Dark Glasses et le pitch, aussi étonnant qu’à l’accoutumée, donne l’eau à la bouche.

Révélé en 1968 grâce à son film Cinq gachettes d’or, le cinéaste italien Dario Argento est notamment le réalisateur de l’extraordinaire Suspiria, sorti en 1977, dont un remake a récemment été mené par Luca Guadagnino.

Fils d’un producteur, Dario Argento a toujours baigné dans le cinéma et a transmis sa passion à sa fille Asia, qui tourne souvent pour son père.

Avant tout scénariste, celui qu’on connait aujourd’hui comme l’empereur du frisson vintage a d’abord collaboré sur certains des plus grands projets filmiques des années 70 en co-écrivant Il était une fois dans l’ouest avec Bernardo Bertolucci sur sollicitation de Sergio Leone lui-même.

Grand nom du cinéma, surtout du cinéma de genre, il est à l’horreur ce que Francis Ford Coppola est au thriller dramatique : un virtuose.

Figure principale du Giallo, un genre de film d’exploitation italien à la croisée du cinéma policier, du cinéma d’horreur et de l’érotisme, il mélange les styles comme d’autres respirent.

Dix ans après avoir sorti Dracula 3D et cinq ans après son tout dernier film The Sandman, le réalisateur revient cette année avec un tout nouveau projet : Dark Glasses.

Dark Glasses, porté par Ilenia Pastorelli et Andrea Zhang, semble illustrer à merveille la capacité de son créateur à mixer les styles et les cultures.

Cette nouvelle production devrait vous filer la chair de poule en racontant l’histoire d’une prostituée devenue aveugle suite à une agression par un tueur en série dont elle est rescapée.

Au détour d’une rencontre impromptue, elle décide de veiller sur un jeune enfant chinois, dont la vie a aussi été détruite par le serial killer. Ensemble, ils forment un binôme soudé qui n’a qu’une mission : se faire justice eux-mêmes.

Dans sa note d’intention, le réalisateur explique :

« Elle est adulte et aveugle, il est trop jeune pour se débrouiller seul. En outre, ils incarnent deux cultures différentes : elle est italienne, lui est chinois. Cette combinaison est le moteur de Dark Glasses. […]

Le film représente mon désir d’explorer deux mondes : le sien, nous le connaissons ; celui de l’enfant est plus mystérieux, et il nous permettra d’entrer dans les quartiers, les maisons et les coutumes de la communauté chinoise de Rome, où s’est construit un véritable “Chinatown”. »