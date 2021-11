Gal Gadot devrait être la méchante reine dans le film Blanche-Neige en live-action

Après avoir incarné Wonder Woman, l’actrice israélienne se glisse dans la peau de l’infecte reine qui veut faire la peau à Blanche-Neige.

Elle a débuté sa carrière en 2004 comme Miss en remportant le concours Miss Israël, après avoir fait son service militaire au sein de l’armée israélienne où elle était instructrice pour le combat des jeunes recrues.

Après des années sur les podiums, celle qu’on connait aujourd’hui comme une incontournable d’Hollywood s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Gisele Harabo dans Fast and Furious avant de jouer dans quelques autres blockbusters et de finalement devenir le visage de Wonder Woman, dans la version de Patty Jenkins.

Aujourd’hui, elle s’apprête à embrasser son premier gros gros de némésis dans la version en live-action de Blanche-Neige.

Blanche-Neige en live-action

Plus de 80 années après la sortie de son premier long-métrage animé, le somptueux et culte Blanche-Neige, Disney est en pleine préparation de sa version en live-action (après que d’autres studios se sont pliés à l’exercice, avec notamment Blanche-Neige et le chasseur).

Rien d’étonnant à cela car voilà des années que le géant américain reboote ses classiques en prises de vue réelles, à l’instar du Livre de la jungle, Le roi lion, et autres Cendrillon.

En 2022, ce sera donc au tour de Blanche-Neige d’avoir droit à sa mouture moderne — et pour cela, Disney a misé sur du gros bonnet.

Pour incarner Blanche-Neige, c’est Rachel Zegler, la star de West Side Story, le nouveau film de Steven Spielberg, qui a été choisie. Et c’est donc Gal Gadot, d’après le média américain Deadline, qui devrait s’amuser à jouer sa terrifiante némésis, après que d’autres grandes actrices se sont glissées dans la peau de méchantes Disney iconiques comme Cate Blanchett dans Cendrillon et Angelina Jolie dans Maléfique !

Une première pour l’actrice, surtout habituée aux rôles d’héroïnes qui œuvrent pour le bien, après un rapide passage par la case « méchante » dans Fast and Furious 4.

À suivre chez Disney : La petite sirène en live-action

Quoi qu’il en soit, Disney a depuis des années trouvé une nouvelle manière de divertir son public de nostalgiques, et d’en conquérir un nouveau, tout en s’en mettant plein les fouilles : rebooter en prises de vues réelles ses grands classiques animés.

Ainsi, après Blanche-Neige, vous aurez droit à La petite sirène, qui devrait sortir en 2023 et dont le rôle principal à été confié à Halle Berry.

Une occasion de plus de se réconcilier avec les salles !

À lire aussi : Bâillements, larmes et déhanchés : notre avis sur le dernier DALS