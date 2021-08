Billy Porter, la personne préférée du monde entier (au moins) est de retour sur nos écrans ! Et pas dans n’importe quel rôle : il est la fée marraine de Cendrillon, dans un reboot du conte qui sortira sur Amazon Prime Video.

Entre le dessin animé Disney et les innombrables films qui ont repris cette histoire au cours des dernières décennies, on commence à connaître Cendrillon par cœur. Mais puisque la période est au reboot, les studios de Sony se sont lancés un challenge de taille : dépoussiérer un peu le comte de notre enfance.

Cendrillon revisité à la sauce 2021…

Avec Camilla Cabello dans le rôle principal, le trailer du film nous donne à voir une Cendrillon entrepreneuse, prête à rejeter les avances du prince pour poursuivre son rêve. Un twist de la production qui se veut très probablement féministe, le tout en chansons, et en chorégraphies.

…avec Billy Porter en fée marraine !

Mais avouons-le, ce n’est pas ce qui a retenu notre œil dans ce trailer. Car si cette vidéo nous laisse une petite impression de « dix ans de retard » pour le film, il y a une chose qui nous réjouit au plus au point : la présence de Billy Porter !

Connu des planches de Brodway, l’acteur et chanteur ne cesse de marquer la pop culture. Par le rôle de Pray Tell dans la série Pose, par ses atours inoubliables sur les tapis rouges (le MET Gala lui appartient), par ses discours politiques puissants… Autant vous dire qu‘à lui seul, il réussi à nous hyper pour ce reboot.

Cuissardes dorées sur les jambes et diamants autour du cou, on peut observer Billy Porter descendre du ciel dans une tenue orange dont il a le secret, pour un rôle dont on sait déjà qu’il remplira à la perfection : celui de la fée marraine de Cendrillon. Ou plutôt, « Fabuleuse marraine », comme il est nommé dans le scénario.

Allez, le film sortira en septembre sur Amazon Prime Video, et juste pour ça on lui laissera une chance !

À lire aussi : Ce printemps, A$AP Rocky, Billy Porter et Jeremy Pope enrichissent les masculinités noires