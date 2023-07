Netflix en juillet 2023 : les sorties films et séries

Comme chaque mois, Madmoizelle est là pour vous aider à vous repérer dans le labyrinthe du catalogue Netflix et à en tirer le meilleur afin d’éviter les longues heures de recherche dans la barre de recherche !

Quels sont les films, séries, émissions, documentaires et autres animés que vous binge-watcherez au cours des prochaines semaines ? Voici les sorties Netflix à ne pas rater en août !

Le book club mortel – 25/08

Phibiques des clowns : il est encore temps pour vous de fuir. Dans ce slasher espagnol, huit amis fans d’horreur luttent pour leur vie lorsqu’un clown tueur qui semble connaître le sombre secret qu’ils partagent commence à les éliminer un à un…

mysterious teens and a creepy clown — what more can you ask for? KILLER BOOK CLUB, a new Spanish horror film, is coming soon to Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/B2rkyAtLsr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

La liste de la mort : 03/08

Quoi de mieux que les comédies d’horreur avec des zombies ? Akira Morii, le producteur d’Alice in Borderland est de retour avec un film adapté du roman La liste de la mort.

Akira Tendo est employé dans une société où il est exploité et harcelé par son patron. Il passe ses journées avec la sensation d’être plus mort que vivant quand, un matin, il se réveille pour découvrir sa ville dévastée et envahie de zombies. Face à ce tableau apocalyptique, Akira explose de joie : il n’est plus obligé de retourner au bureau ! Exprimant alors sa positivité naturelle, le jeune homme compose une liste de 100 choses qu’il veut faire avant de devenir zombie à son tour.

https://www.youtube.com/watch?v=VpVn5g2ovwM

Agent Stone – 11/08

Membre d’une puissante organisation mondiale de maintien de la paix, l’espionne Rachel Stone, incarnée par Gal Gadot, est la seule à pouvoir récupérer une ressource aussi précieuse que dangereuse, qui a pour nom de code : Le Cœur.

https://www.youtube.com/watch?v=mEsBa_ss-nA

Les séries qui font envie en août

Heartstopper – Saison 2 : 03/08

Aux prises avec la vie, l’amour et l’amitié, Nick, Charlie et la bande ont de quoi faire entre les examens qui approchent, le bal de promo et un voyage scolaire à Paris !

Ladies First : Les femmes du hip-hop américain : 09/08

Rappeurs, écrivains et experts expliquent l’influence des femmes sur la musique et la culture hip-hop dans cette série documentaire dédiée aux pionnières et aux novatrices.

Johnny Depp vs Amber Heard : 16/08

Présentant pour la première fois les deux témoignages en parallèle, cette série s’intéresse au procès qui a enflammé Hollywood et aux retombées médiatiques qui s’en sont suivies.

One Piece : 31/08

C’est clairement l’évènement du mois (et peut-être de l’année) sur Netflix. Inspiré de la série de mangas la plus vendue de l’histoire créée par Eiichirō Oda, One Piece est une aventure en haute mer légendaire et unique en son genre. Monkey D. Luffy est un jeune aventurier qui a toujours rêvé d’une vie de liberté. Quittant son village, il se lance dans un périlleux voyage à la recherche d’un trésor mythique, le One Piece, afin de devenir le roi des pirates !

Tous les nouveaux films en août

Collection François Ozon : Dans la maison, Jeune & Jolie, Frantz, Grâce à Dieu, Été 85 : 01/08

Troie : 01/08

Ce que veulent les hommes : 01/08

Collection Mission : Impossible : Protocole Fantôme, Rogue Nation, Fallout : 01/08

Midnight Express : 01/08

Un contre un : 03/08

Zom 100 : La liste de la mort : 03/08

Ami-Ami : 07/08

Marry My Dead Body : 10/08

Agent Stone : 11/08

Daredevil : 15/08

L’îles des Miam-Nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 : 15/08

Hellboy : 15/08

Baby Boss : 16/08

Jurrassic World : Fallen Kingdom : 15/08

Don’t Breathe 2 : 15/08

10 jours du côté du mal : 18/08

Le crocodile du Botswanga : 21/08

L’Amour tout-puissant : 23/08

Le Book club mortel : 25/08

Tu peux oublier ma bat-mitsva ! : 25/08

Tenet : 27/08

Toutes les nouvelles séries en août

La Défense Lincoln – Saison 2, partie 2 : 03/08

Heartstopper – Saison 2 : 03/08

Zombieverse : 08/08

Painkiller : 10/08

Enquêtes tactiles : 12/08

Bienvenue chez les Fury : 16/08

L’Élu : 16/08

La famille Upshaw : 17/08

Mask Girl : 18/08

Le livre de notre destin : 23/08

Ragnarök – Saison 3 : 24/08

Who is Erin Carter? : 24/08

Miss Adrenaline: A Tale of Twins : 30/08

One Piece : 31/08

L’Envers du Sport – Volume 3 : Dès le 1er août

Mark Cavendish : Ne jamais baisser les bras : 02/08

Du poison au menu : 02/08

Les Dernières Heures de Mario Biondo : 03/08

La Cavale sanglante de Veerappan : 04/08

Ladies First : Les femmes du hip-hop américain : 09/08

Jared Freid: 37 and Single : 15/08

Johnny Depp vs Amber Heard : 16/08

100 ans de plénitude : Les secrets des zones bleues : 30/08

Les programmes pour enfants

Gabby et la maison magique – Saison 8 : 07/08

Mech Academy : Les cadets : 10/08

Papa est un chasseur d’aliens – Saison 2 : 17/08

Le Roi Singe : 18/08

Karaté Mouton – Saison 2 : 31/08

Les animes

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2 : 8/08

Baki Hanma – Saison 2, Partie 2 : 31/08

