HBO Max débarque enfin en France, avec TOUTES les séries HBO (et un nouveau petit nom)

Les univers captivants d’Harry Potter, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones, The Last of Us et bien d’autres séries emblématiques de HBO s’apprêtent à conquérir le public français avec l’arrivée de leur propre plateforme de streaming, prévue pour l’été prochain sous le nom de Max (ex-HBO Max). Le lancement de cette plateforme de Warner Bros s’annonce comme un défi de taille pour ses concurrents.

On l’attendait depuis longtemps. Après plusieurs reports, la plateforme de streaming Max (anciennement appelée HBO Max) débarque en Europe, avec un lancement prévu en France courant 2024. C’est ce qu’ont annoncé les dirigeants de Warner Bros ce lundi 16 octobre au Mipcom de Cannes.

À lire aussi : Harry Potter : Daniel Radcliffe ne veut pas « transmettre le flambeau physiquement » en apparaissant dans la série

HBO Max : dispo en France à l’été 2024 ?

Jusqu’ici, les fans de Game of Thrones, House of the Dragon, de The Last of Us ou encore de Succession devaient payer une dizaine d’euros en supplément de leur abonnement Prime Video pour accéder au pass Warner. Pour l’heure on ignore jusqu’à quand ce dernier restera disponible pour les abonnés français.

The Last of Us // Source : HBO

De fait, Max fera une arrivée progressive dans le monde : d’abord au printemps 2024 dans les 22 pays déjà desservis par HBO Max (Scandinavie, Pays-Bas, péninsule ibérique, Europe de l’est, etc.), puis en Amérique latine. En France et en Belgique, la plateforme fera son apparition « plus tard dans l’année » sans qu’une date précise ait été mentionnée par lesdirigrants de Warner Bros. Le magazine Variety avance, quant à lui, un lancement à l’été 2024 dans l’Hexagone, une information non commentée par Warner Bros. Discovery, sollicité par l’AFP.

Comme Netflix et Prime Video : des productions originales françaises ?

Suivant le modèle des géants du streaming régnant déjà en France, Warner Bros avait annoncé en avril dernier le tournage de sa première production française exclusivement destinée à Max, intitulée « La mythomane du Bataclan », une mini-série inspirée d’une histoire vraie, avec Laure Calamy en tête d’affiche.

Comme aux États-Unis, où Max a été lancé en mai, la nouvelle plateforme diffusera également en Europe des programmes en direct, incluant notamment des événements sportifs via le portefeuille d’Eurosport (Grand Chelem de tennis, cyclisme, etc.).

Nul doute que la série Harry Potter comptera parmi les arguments les plus convaincants de Max dans sa lancée dans la course aux abonnés.

Harry Potter la série bande-annonce // Source : Warner Bros

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.