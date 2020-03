Les 4 séries Prime Video à voir absolument

Bon, on va pas se mentir, il est possible que tu aies un peu plus de temps chez toi que d’habitude dans les jours/semaines à venir, rapport au Coronavirus…

Mais au lieu de se lamenter, on peut se dire que ça peut être l’occas de binger des tonnes de séries sympas, tu n’es pas d’accord ?

Si tu as l’impression d’avoir déjà fait le tour du catalogue Netflix, cela peut aussi être une bonne occasion de découvrir une nouvelle plateforme et les petites pépites originales qu’elle propose, comme Amazon Prime Video par exemple !

La plateforme propose un essai gratuit de 30 jours pour découvrir son service et son catalogue, ce qui te laisse le temps de jeter un bon coup d’œil et de découvrir des shows aussi quali que géniaux.

Nous te parlons souvent de séries issues d’Amazon Prime Video sur madmoiZelle car nombreuses sont celles qui méritent d’être vues et revues.

Et comme je prends ta watch-list très au sérieux, je suis venue te résumer, avec une sélection, les meilleures séries originales à mater sur la plateforme !

Fleabag, la fantastique et hilarante série british

Dans la catégories des séries véritablement originales, Fleabag coche toutes les cases. Pourtant, le scénario de départ semble plutôt commun…

C’est l’histoire d’une londonienne qui s’occupe de son café (thématique : cochon d’Inde) et qui galère à concilier relations personnelle et familiale.

Seulement voilà, tout n’est pas rose, car on apprend très vite qu’une tragédie a secoué sa vie récemment et elle tente malgré tout de continuer comme si de rien n’était.

Pourquoi tu vas adorer Fleabag ?

Fleabag est de loin l’une des meilleures séries que j’ai vues ces dernières années.

Moult fois saluée et récompensée, cette comédie britannique est brillante et s’est imposée comme un véritable OVNI télévisuel.

Si je suis de base une fervente adepte de l’humour british, Fleabag ne m’a pas convaincue de sa qualité qu’avec son comique parfaitement balancé.

La série aborde des thèmes actuels et féministes de façon crue sans jamais être vulgaire.

Dans la réalisation, l’héroïne (campée par l’extraordinaire et talentueuse Phoebe Waller-Bridge) n’hésite pas à faire des pauses dans ses dialogues pour s’adresser directement à son public.

C’est comme un aparté au théâtre ; elle casse ainsi le quatrième mur façon et même s’il ne s’agit pas d’un procédé inédit, c’est la première fois qu’il m’a fascinée à ce point !

Carnival Row, la sublime et sombre série fantasy

Laisse moi te pitcher Carnival Row, la série somptueuse série fantasy d’Amazon Prime Vidéo.

La série met en scène l’humain Philo (Orlando Bloom) et la fée Vignette (Cara Delevingne) dans une ville où les créatures magiques se sont réfugiées après que leur territoire a été envahi par les humains. Mais les tensions se font sentir entre les citoyens de Carnival Row et les nouveaux arrivants, et une sombre menace plane dans les rues de la ville… Philo et Vignette seront-ils la lumière qui ramènera la paix dans ce monde magique ?

Pourquoi tu vas adorer Carnival Row ?

Je n’avais pas trop entendu parler de Carnival Row avant sa sortie (alors que je suis pourtant plutôt on fire sur les sorties séries) et j’ai commencé à la regarder un peu par hasard quelques semaines après sa sortie.

Et quelle belle surprise ! Je l’ai dévoré d’une traite ou presque.

J’ai trouvé l’esthétique splendide et ai plongé avec plaisir dans cette fiction dark et sanglante : les décors et les costumes sont sublimes et l’univers créé fascinant.

Et si le scénario n’est pas le plus original de la décennie, Carnival Row parvient grâce à mettre en lumière des problématiques sociétales comme le racisme et la xénophobie de façon brillante grâce à des allégories fantastiques.

Si tu aimes la fantasy aussi sombre qu’esthétique, fonce, Carnival Row est faite pour toi.

The Boys, la série de super-héros qui bouscule le genre

The Boys est l’adaptation d’un célèbre comics trash, violent, noir, irrévérencieux, prenant le mythe des super-héros à contrepied.

L’intrigue suit les fameux Boys, un groupe tentant de faire tomber les Seven, une puissante équipe de super-héros peu fréquentables gérée par Vought, une entreprise sans foi ni loi.

Les Seven font mine d’être de bonnes personnes, mais derrière leur façade publique se cachent de noirs secrets…

Pourquoi tu vas adorer The Boys ?

The Boys est peut-être l’une des séries les plus modernes de 2019. Comme un miroir déformant de notre époque qui appuierait, en contraste, ses aspects sombres.

The Boys n’a pas peur d’aborder les violences sexuelles au travail, l’empowerment parfois factice, le juteux business de l’industrie militaire, le stress post-traumatique…

Loin d’être manichéenne, la série ne cache pas non plus les défauts de ses héros. Qui ne sont pas tout à fait des enfants de chœur.

C’est aussi un signe de modernité : les fictions gentils-contre-méchants, ça ne marche plus. Il faut que les ennemis soient compréhensibles, que les héros soient nuancés.

Ne pas savoir à quoi s’attendre dès qu’un personnage en rencontre un autre, c’est un plaisir assez rare à la télévision !

The Bold Type, une autre série aussi féministe qu’empouvoirante

The Bold Type est une série qui se passe à New York, et plus précisément dans les locaux de Scarlett, un magazine féminin aux valeurs bodypositives et empouvoirantes (un peu comme madmoiZelle finalement !).

On y suit l’évolution de Jane, Kat et Sutton, trois employées de ce média qui sont également meilleures amies.

Jane est journaliste très récemment titularisée, Kat est community manager et Sutton, assistante (même si elle rêve secrètement de travailler dans la mode), et chacune va, à son échelle, tenter de surmonter les obstacles petits et gros du quotidien.

Pourquoi tu vas adorer The Bold Type ?

Des questions d’orientation sexuelle aux problématiques du métissage, en passant par le développement personnel et les droits LGBT, The Bold Type est fondamentalement féministe et soulève de nombreuses questions de société qui touchent tout particulièrement, toujours avec intelligence, souvent avec humour.

Les meufs y sont badass, inspirantes et imparfaites, et chaque épisode est une bouffée de feel good…

Cette liste est bien évidemment non-exhaustive et nombreux sont les autres shows qui méritent d’être regardé sur Amazon Prime Video !

Alors, tu te laisses tenter ? Laquelle de ces séries vas-tu attaquer ce week-end ?

