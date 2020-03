madmoiZelle ambiance ton confinement avec des lives Instagram !

La rédac de madmoiZelle t’a concoté une programmation de lives Instagram du tonnerre pour te distraire tout au long de cette période de confinement. Des blagues, de la beauté, du sport, de l’art…

T’es prête pour nous accueillir en pyjama chez toi quelques heures par semaine ?

Les rendez-vous en live sur Instagram

Petit point technique : pour retrouver les lives facilement, abonne-toi au compte Instagram de madmoiZelle, c’est la meilleure façon de ne rater aucune info !

Le lundi

Le lundi à 18h, retrouve Mélody, notre graphiste-illustratice pour une session illustration ou lettering ! On parlera créativité, techniques graphiques, et on s’échangera nos inspirations artistiques du moment. Ça va être si bien !

Le mardi

Le mardi à midi, Lucie se maquille en live sur le compte Instagram de mad pour un petit Get Ready With Me où tu pourras discuter avec elle !

Et histoire de booster sa créativité, elle tirera au sort les fards qu’elle devra utiliser dans une palette pour laquelle TU auras voté la veille !

Pour passer un moment chill, c’est par là !

Le mardi à 18h, c’est Mymy qui te donne rendez-vous pour papoter de tout et de rien : elle te racontera ce qui se passe et ce qui va arriver sur madmoiZelle, elle te donnera quelques kifs EXCLUSIFS façon Laisse-moi kiffer, te filera ses recettes du moment et des recommandations culturelles pour t’aider à passer le temps !

Le mercredi

Le mercredi matin, à 8h, Marie V te donne de quoi te bouger le bouli (et te vider la tête), 30 à 40min où on va faire des exercices de sport ensemble.

Pas besoin de matériel, tous se fait au poids du corps !

Tu pourras papoter en même temps, alors go, go, plus d’excuse !

Le jeudi

Le jeudi à 18h30, la team LMK innove avec une version live de ton podcast préféré.

Au programme : du kif et de la digression. L’occasion pour toi d’interagir avec ta team de zozos préférée.

Le vendredi

Le vendredi à 18h, Matéo, zozo de notre team vidéo te propose un live surprise !

Avec au programme : des surprises !

Je peux d’ores et déjà te promettre que tu vas bien rigoler.

Et voilà le programme ma douce caille !

Tu en penses quoi ? Tu seras de la partie ? Tu as d’autres envies ou idées à nous proposer ?

De notre côté, on a vraiment hâte de pouvoir échanger avec toi.

Une fois de plus, ça va être le moment de prouver que la #madmoiZellearmy est la meilleure commu ❤️

On se voit sur Insta !

