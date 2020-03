Commande ta box d’avril 2020, spéciale Do It Yourself !

Bonjour ma petite biche, ici Mélody, graphiste-illustratrice chez madmoizelle.com.

On m’a confié la mission de te concocter la box madmoiZelle d’avril 2020, et c’est avec une grande joie que j’ai accepté.

Je te propose un thème qui me tient à cœur : le Do It Yourself !

Derrière ce mot un peu fourre-tout, j’ai surtout vu l’occasion de faire vibrer ton esprit créatif. Alors attrape ta colle, tes paillettes et ta paire de ciseaux à cranter, on va crafter !

Que contient la box madmoiZelle d’avril 2020 ?

Tu le sais sûrement, je ne peux pas te révéler précisément le contenu de la box.

Je peux cependant te révéler mon enjeu principal : qu’elle puisse plaire à la fois aux adeptes du DIY mais aussi à celles qui se disent (à tort) qu’elles ne savent rien faire de leurs dix doigts.

Histoire de ne pas te laisser seule face à ce suspense insoutenable, je peux te donner quelques indices sur ce que contient la box d’avril 2020 :

De la déco (à faire toi-même)

(à faire toi-même) De quoi te mettre au lettering

Un truc à manger (à faire toi-même)

(à faire toi-même) Un objet de papeterie personnalisé

Un produit cosmétique (mais promis y a un rapport avec le DIY)

(mais promis y a un rapport avec le DIY) Des jolies choses à accrocher sur tes murs

Tout cela accompagné de tutos que je t’ai confectionnés avec amour, et que tu pourras retrouver sur madmoiZelle.

Commande la box madmoiZelle d’avril 2020 !

Commande ta box en édition limitée !

18,90€ + frais de port

La box madmoiZelle est une offre limitée : elle est disponible du 11 mars au 10 avril et son nombre d’exemplaires est compté. En la commandant maintenant, tu la recevras entre le 15 et le 25 avril.

C’est un abonnement automatique à 22,90€ : si tu ne désires pas recevoir la box du mois suivant, tu dois suspendre ton abonnement dans l’espace « Mon Compte ».

Quoi ? Tu es déjà abonnée à la box madmoiZelle ?! AMAZING, tu peux donc chiller, tu n’as rien d’autre à faire puisqu’elle arrivera toute seule dans ta boîte aux lettres.

Tu as des questions sur cette box ou son système d’abonnement ? Envoie un mail à madbox[at]madmoizelle.com !