Que te réserve le confinement ? Lis ton horoscope pour le savoir !

Bonjour à toi, et à toi, et à toi aussi d’ailleurs. Ici Lucinda, grande prêtresse des astres !

En cette période de doute et d’anxiété générale, les étoiles sont plus que jamais expressives et heureusement pour toi, je suis là pour traduire leur parole qui, je l’espère, saura te guider tout au long de ce confinement.

Ton horoscope spécial Covid-19 est là, fais-en bon usage !

Horoscope spécial confinement : Verseau

Humeur

Tous tes projets ont été réduits à néant à cause de ce confinement qui ne t’arrange pas franchement. Toi qui avais prévu de sauver le monde prochainement, tu te sens bien désemparée maintenant.

Trouve un hobbie pour canaliser ton énergie, sinon les personnes qui t’entourent n’en pourront plus de toi et tu te retrouveras seule à la fin de la pandémie. Fais un effort stp.

Amour

Toi qui es habituellement si indépendante, te retrouver coincée avec ta moitié s’annonce plus compliqué que prévu. Petit tips pour rester zen : hydrate-toi. C’est cadeau.

La chanson qui reflète ton confinement

« Help ! », Les Beatles.

Horoscope spécial confinement : Poissons

Humeur

Pour toi, le confinement est une opportunité comme une autre de faire marcher ton imagination. Toi et les 12 personnes qui logent dans ta jolie caboche n’ont pas prévu de s’ennuyer !

Trampoline, dessin, piano, couture… Tant de possibilités s’offrent à toi que tu ne sais plus où donner de la tête !

N’oublie pas d’appeler ta mamie de temps en temps quand même, sinon elle va s’inquiéter.

Amour

En couple, tu tentes tant bien que mal de remonter le moral à ton partenaire qui semble atteint non pas de Coronavirus, mais bien de Seumvirus depuis quelques jours.

Si tu es célibataire, tu vis ta meilleure life car les gens arrêtent enfin de t’inviter à des dates à tout va.

La chanson qui reflète ton confinement

« Harley Davidson », Brigitte Bardot.

Horoscope spécial confinement : Bélier

Humeur

Toi, on dirait que tu n’as toujours pas compris qu’il fallait rester chez toi.

Tu te balades quille-tran pour aller voir tes potes, et comme tu as la flemme d’imprimer ton attestation, tu te caches dans les fourrés dès que tu croises un flic.

ALLÔ RÉVEILLE-TOI GURL, c’est pas comme ça que la pandémie va prendre fin. Fais un petit effort pour la collectivité et garde tes germes pour toi.

L’Organisation Mondiale de la Santé te remercie d’avance.

Amour

Tu es dévastée parce que ton crush que tu étais sur le point de pécho et qui était ton âme sœur à coup sûr ne sort plus de chez lui. POURQUOI TANT DE HAAAAINE ?

La chanson qui reflète ton confinement

« I wanna go », Britney Spears.

Horoscope spécial confinement : Taureau

Humeur

Pour toi, le confinement ne change pas grand chose vu que tu passes déjà beaucoup de temps à bosser chez toi habituellement.

C’est l’occasion pour toi de faire le ménage dans toutes les pièces de la maison de façon un peu excessive, à tel point que ton chat se tape des angoisses post-traumatiques dès qu’il voit un aspirateur.

N’hésite pas à te calmer un peu quand même et à conserver des endroits sales chez toi, sinon tu n’auras plus rien à faire d’ici la semaine pro.

Amour

Rester collée à la personne qui partage ta vie te convient très bien pour l’instant. En espérant que ça ne dure pas trop longtemps parce que tes câlins par milliers risquent de la gonfler un peu…

Célibataire, ce confinement te laisse un peu trop de temps pour penser à ta dernière rupture, c’est pas la joie.

La chanson qui reflète ton confinement

« Work, work, work », Rihanna.

Horoscope spécial confinement : Gémeaux

Humeur

Optimiste, tu n’es pas du genre à te laisser abattre, et ce n’est pas une pandémie qui va entamer ton moral !

Entre skypéros et séances de sport, tu trouves assez facilement de quoi t’occuper pour rester en mouvement pendant le confinement. Et si tu te mettais à apprendre une nouvelle langue, d’ailleurs ?

Malgré tout, tu espères que cette période prendra vite fin : le soleil revient et tu as hâte de retrouver une vie sociale normale !

Amour

Libre comme l’air, tu ne te sens pas particulièrement touchée par l’enfermement d’un point de vue sentimental. Ce n’est pas comme si tu cherchais le grand amour de toute façon !

En couple, cependant, le confinement t’a amenée à emménager un peu prématurément avec ta moitié. C’est l’occasion pour vous de vous découvrir différemment, mais cet engagement précipité peut être dangereux pour votre couple. Attention aux attentes !

La chanson qui reflète ton confinement

« Don’t stop me now », Queen.

Horoscope spécial confinement : Cancer

Humeur

Depuis le début du confinement, tu souffres de ne pas pouvoir être auprès des membres de ta famille. Et s’ils attrapaient le Coronavirus ? Et s’ils t’oubliaient ?

Tu te réfugies dans le travail pour ne pas trop avoir à y penser. Mais quand même, tu serais mieux avec tes parents.

Heureusement qu’il y a le téléphone : tu passes tout ton temps libre au bout du fil !

Amour

Que tu sois en couple ou non, tu ressens un manque affectif considérable que tu comblerais bien par quelques câlins, et plus si affinités…

La chanson qui reflète ton confinement

« Lonely », Akon.

Horoscope spécial confinement : Lion

Humeur

Attirer l’attention étant bien plus compliqué en restant chez soi, tu mises tout sur les réseaux sociaux : tu organises un live Insta hebdomadaire, tu te prends en photo sous toutes les coutures, tu tweetes ton ennui à tout va…

De temps en temps, tu t’assures aussi que tes potes ne t’ont pas oubliée, on ne sait jamais !

Amour

Toi qui avais le mojo ces derniers temps, ce confinement ne t’arrange pas du tout ! Tu swipes sur Tinder avec désespoir en te demandant quand tu pourras à nouveau te mettre un chibre sous la dent.

En couple, tu essaies tant bien que mal de ne pas insupporter ton partenaire pour qui le confinement risque d’être long.

La chanson qui reflète ton confinement

« #Selfie », The Chainsmokers.

Horoscope spécial confinement : Vierge

Humeur

Pour ne pas trop t’éparpiller, tu as direct établi un emploi du temps spécifique au confinement. Il n’y a que comme ça que tu arriveras à te discipliner : réveil à 8h maximum et dodo à 23h pour ne pas perdre les bonnes habitudes.

Un peu hypocondriaque sur les bords, tu te laves tellement les mains qu’elles deviennent sèches comme un vieux cul.

Amour

Dévouée, tu te sacrifies pour aller faire les courses à la place de ton amoureux. Tu passeras ton corps à la javel, tant pis.

Si tu es seule, ton célibat ne te dérange pas plus que d’habitude, de toute façon tu n’as rien d’autre à faire que Netflix & Chill.

La chanson qui reflète ton confinement

« Discipline », Orelsan.

Horoscope spécial confinement : Balance

Humeur

Comme beaucoup de choses dans ta vie, ce confinement te plonge dans l’indécision la plus totale. Est-ce que tu devrais rentrer chez tes parents ? Rester chez toi ?

Procrastiner ? Être productive ? T’acheter le dernier Animal Crossing ou garder ton argent ? Te refaire Desperate Housewives une 143ème fois ou te mettre à une nouvelle série ?

Toutes ces décisions te donnent mal à la tête, et tu finis par rester dans ton lit pendant des heures sans rien faire.

Amour

Avec ton partenaire, tu mets en place un système de règles strictes pour éviter que tout parte en couilles.

Seule, tu souffres plus que jamais de ton célibat. Comment est-ce que tu es censée tenir le coup si tu ne peux même plus pécho en soirée ?

La chanson qui reflète ton confinement

« Should I stay or should I go », The Clash.

Horoscope spécial confinement : Scorpion

Humeur

Pour toi la communication est difficile plus que jamais maintenant que tu es isolée. La vérité, c’est que ça soulage pas mal de personnes de ton entourage… no offense.

Mais comme tu ne supportes pas que les gens s’amusent sans toi, tu organises des appels vidéos tous les deux jours pour te sentir moins seule.

Le reste du temps, tu angoisses en pensant à la mort.

Et tu pleures. Beaucoup.

Amour

L’enfermement te transforme en véritable machine sexuelle : en couple, tu épuises ton partenaire, et célib’, tu passes ton temps la main dans le slip.

Et finalement, qui peut te juger ?

La chanson qui reflète ton confinement

« Hit me baby one more time », Britney Spears.

Horoscope spécial confinement : Sagittaire

Humeur

De nature un peu sauvage, le confinement n’est pas pour te déplaire. Loin des conventions sociales, tu vas enfin pouvoir vivre ta vie comme tu l’entends.

D’ailleurs, tu viens d’entamer une cure de sébum et d’ajouter « Fuck le shampoing » à ta bio Instagram.

Ce qui te dérange le plus, c’est peut-être de ne pas pouvoir sortir alors qu’il fait si beau.

Amour

Pour ne pas blesser la personne que tu aimes, il faudra que tu fasses des efforts de diplomatie. Dompte ton mauvais caractère, sinon ce confinement pourrait bien tourner au drame.

Seule, tu envoies des nudes aux quelques personnes qui t’intéressent sur Tinder. Ben quoi, ça s’appelle l’anticipation !

La chanson qui reflète ton confinement

« I don’t care », Fall Out Boy.

Horoscope spécial confinement : Capricorne

Humeur

Consciencieuse, tu ne sors littéralement pas de chez toi, et alors que certains de tes potes profitent du télétravail pour se relâcher, toi tu continues de te donner à fond.

C’est ta façon d’apporter une pierre à l’édifice de l’humanité qui vit des heures compliquées !

Tes quelques amis essaient de prendre de tes nouvelles, mais ton côté ours te donne plutôt envie de couper avec le monde extérieur.

Amour

Tu fais preuve de patience avec la personne qui partage ta vie qui commence cependant à te taper sur les nerfs. Fais une bonne balade et ça ira mieux !

Célibataire, tu te fais un peu chier, mais ça ne change pas franchement de d’habitude.

La chanson qui reflète ton confinement

« Comme d’habitude », Claude François.

Partage cet horoscope à tes potes pour les préparer à ce qui les attend !

