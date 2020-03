Les 8 commandements d’un apéro-confinement réussi

À l’heure où je tape ces lignes, le confinement est en place depuis 36h en France. Hier midi, sans sirène des pompiers (à ma grande déception), l’ordre est tombé : on reste CHEZ SOI.

Moi, je suis sage, donc je suis chez moi. SEULE. Avec mon chat crétin et mes quiches aux poireaux. Mais hier soir, j’ai fait apéro avec mes potes quand même !

Grâce à la magie de Skype. Nous appellerons donc ceci un Skypéro. Et forte de mon expérience, je viens t’enseigner comment faire un Skypéro réussi.

1. Avant un apéro-confinement, ta config tu testeras

Bah oui, zozo, si t’as des bugs tu vas tout rater !

Saisis-toi donc d’une personne de type « pote » et teste avec elle ta configuration. Est-ce que la vidéo passe ? Est-ce que tu dois couper ton téléchargement de The Witcher 3 pendant l’apéro ? Est-ce que c’est mieux sur ordi ou téléphone ?

Prête une grande attention au son ! Si ta webcam est dégueulasse, tant pis, mais si on t’entend pas ça va être relou. Vérifie notamment : est-ce que c’est mieux avec le micro de ton ordi / ton tel ou avec celui de tes écouteurs ?

Peaufine tout ça et te voilà fin prête pour 18h ! (Oui, 18h, on va pas attendre pour attendre non plus, ON SE FAIT CHIER OK)

2. Avant un apéro-confinement, tes notifs tu couperas

J’en fais une sous-partie dédiée parce que ça le mérite.

COUPE TES PUTAIN DE NOTIFS !! TOUTES TES NOTIFS QUI FONT DU BRUIT !!!

Tu ne veux pas être la meuf dont l’ordi fait « bloup », « bidoup », « trilili » et « chtong » pendant toute la conversation. Car tu veux garder tes potes.

3. Avant un apéro-confinement, ton logiciel tu choisiras

Je parle de « Skypéro » parce que ça sonne bien, mais en vrai j’étais pas sur Skype, j’ai perdu mon mot de passe y a 98 ans. J’étais sur Messenger vidéo !

Skype, Messenger ou encore Discord et autres Facetime, à vous de sélectionner le bon outil selon ce à quoi tes potes et toi avez accès.

4. Avant un apéro-confinement, de l’espace tu réserveras

Si tu passes ton confinement chez tes parents, avec ta moitié ou en coloc, tu n’as pas forcément envie que tout le monde soit invité à ton apéro.

Surtout si tu comptes te plaindre au micro des gens qui partagent ta quarantaine.

Alors réserve-toi un espace CLOS : ta chambre, celle de ta coloc qui s’est barrée mais qui a une vraie porte blindée, ta baignoire, bref je m’en fous mais isole-toi !

5. Avant un apéro-confinement, ton repas tu prépareras

Hier j’étais partie pour une petite heure, en me disant que ça allait finir par être relou l’apéro à distance. QUE NENNI !

Mes amies sont toujours des personnes formidables et on a bien traîné jusqu’à 22h passées. Du coup, LA DALLE est intervenue.

Prépare donc ton repas à l’avance, fais un truc facile à réchauffer et quand ton bide commencera à grogner, tu pourras faire saliver tout le monde avec ta quiche aux poireaux.

(Laisse-moi croire que mes quiches sont sexy stp sois cool.)

6. Avant un apéro-confinement, tes lampes tu allumeras

À 18h, en cette mi-mars, il fait encore grand beau, mais si tu ne veux pas sombrer lentement dans l’obscurité, pense à allumer tes lampes !

Sinon, les ombres se saisiront de toi… Enfin on te verra plus, quoi, tchiacompris.

7. Pour ton apéro-confinement, ta boisson tu choisiras

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, mais si tu décides de descendre une bière ou deux avec tes potes, c’est pas moi qui vais te juger.

Essayez cependant de vous mettre d’accord sur votre poison de choix pour ce soir… Si tu es au vin léger et ta meilleure pote à la vodka pure, vous ne serez pas vraiment alignées !

Et puis l’idée c’est de passer un bon moment, pas de finir fin torchée sur ton canapé.

8. Pour ton apéro-confinement, la discrétion tu choisiras

Conseil qui vaut surtout en studio et/ou si ton canapé est proche de tes WC : coupe ton micro pendant tes pauses-pipi.

J’ai appris à mes dépends que celui de mon Mac est BIEN plus sensible que je ne le pensais. Et tout le monde a pu constater la puissance de mon jet.

Et voilà, il ne me reste plus qu’à te souhaiter un bon Skypéro avec tes potes, ta famille, tes amours et même ton chat ! Je laisse la parole à une collègue anonyme pour un ultime conseil :

« Avoir des amis beaux c’est mieux sinon ça devient vite moche à regarder »

Tiens-le toi pour dit. Et… attention blague de tonton… SANTÉ, HEIN !